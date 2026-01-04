باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کریس مورفی، سناتور آمریکایی در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان، انگیزه‌های دولت دونالد ترامپ برای دستگیری و برکناری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را زیر سوال برد.

او با اشاره به خطرات عملیات نظامی برای نیرو‌های آمریکایی، گفت: «اگر این موضوع واقعاً فقط مربوط به نفت است، اگر این موضوع واقعاً فقط مربوط به منابع طبیعی است، اگر این موضوع فقط مربوط به ثروتمندتر کردن تعدادی از دوستان دونالد ترامپ است، فکر نمی‌کنم حتی یک خانواده آمریکایی وجود داشته باشد که از به خطر افتادن پسر یا دخترش برای دفاع از منافع وال استریت حمایت کند».

او ادامه داد: «این یعنی بار دیگر منافع نفتی کشور بر منافع امنیت ملی آن مقدم شده است».

پیش از این، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا اقدام دولت ترامپ را محکوم کرده و آن را «غیرقانونی» و «ناخوشایند» خوانده بود.

او در این خصوص، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «اقدامات دونالد ترامپ در ونزوئلا آمریکا را امن‌تر، قوی‌تر یا ارزان‌تر نمی‌کند. اینکه مادورو دیکتاتوری ظالم و غیرمشروع است، تغییری در واقعیت ایجاد نمی‌کند که این اقدام هم غیرقانونی و هم نادرست بود. ما قبلاً این فیلم را دیده‌ایم. جنگ‌هایی برای تغییر رژیم یا نفت که به‌عنوان قدرت فروخته می‌شوند، اما به آشوب تبدیل می‌شوند، و خانواده‌های آمریکایی هزینه آن را می‌پردازند».

او با اشاره به انگیزه‌های اصلی دونالد ترامپ، گفت: «مردم آمریکا این را نمی‌خواهند و از دروغ‌گویی خسته شده‌اند. این مسئله مربوط به مواد مخدر یا دموکراسی نیست؛ بلکه مربوط به نفت و تمایل دونالد ترامپ برای بازی کردن نقش قوی منطقه‌ای است. اگر او به این موارد اهمیت می‌داد، نه یک قاچاقچی مواد مخدر محکوم را عفو می‌کرد و نه اپوزیسیون مشروع ونزوئلا را کنار می‌زد و همزمان با همدستان مادورو معامله می‌کرد.»

افزون بر این، قانون‌گذاران دموکرات کنگره نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند که کاخ سفید آنها را دور زده و برنامه‌ای هم برای پیامد‌های بعدی اقدامات خود ندارد.

منبع: گاردین