حسن معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در نامهای رسمی، خواستار برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ واحدهای دانشگاهی استان تهران بهصورت مجازی شد.
در این نامه که به امضای حسن عیوضزاده رسیده است، با اشاره به آغاز امتحانات از ۱۶ دیماه ۱۴۰۴، بر لزوم فراهمسازی زیرساختهای فنی از جمله انتقال اطلاعات آموزشی به سامانه وادانا، ایجاد آزمونها و تأمین پهنای باند و سرور تأکید شده است.
این موضوع برای اطلاع و اقدام لازم به مسئولان و رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ابلاغ شده است.
منبع: فارس