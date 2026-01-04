برخی منابع می‌گویند گذرگاه رفح به‌زودی با مدیریت تشکیلات خودگردان فلسطین و نظارت غیرمستقیم بین‌المللی بازگشایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع فلسطینی گزارش داد که گذرگاه مرزی رفح احتمالا در ماه جاری بازگشایی شده و توسط تشکیلات خودگردان فلسطین اداره خواهد شد.

به گفته این منبع، حسین الشیخ، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و ماجد فرج، رئیس اطلاعات، امروز برای مذاکره در مورد نقش تشکیلات خودگردان در اداره این گذرگاه وارد غزه شدند.

انتظار می‌رود گذرگاه رفح در اواسط ماه ژانویه (۲۵ دی ماه) بازگشایی شود.

این منبع افزود که در آغاز مرحله دوم آتش‌بس، «نقش تشکیلات خودگردان فلسطین به اداره گذرگاه رفح محدود خواهد شد». به گفته او، این گذرگاه توسط حدود ۲۰۰ تکنسین غیرنظامی، سربازان گارد ریاست جمهوری تشکیلات خودگردان و افسران اطلاعاتی اداره خواهد شد و نیرو‌های اروپایی و صهیونیست نیز «از دور» بر گذرگاه نظارت خواهند داشت.

طبق این گزارش، نیرو‌های تشکیلات خودگردان بر اساس توافق سال ۲۰۰۵ عمل خواهند کرد. بر اساس این توافق، تشکیلات خودگردان گذرگاه رفح را اداره می‌کرد، اما مجبور بود مرتباً با رژیم صهیونیستی مشورت کند و به نظارت شخص ثالث تن دهد. 

گذرگاه رفح که مرز بین نوار غزه و کشور مصر محسوب می‌شود، اصلی‌ترین مسیر ورود کمک‌های بشردوستانه به این باریکه است. این گذرگاه باید همزمان با اجرا شدن مرحله اول آتش‌بس غزه در اواخر مهرماه، به طور کامل بازگشایی می‌شد.

رژیم صهیونیستی تا کنون از بازگشایی کامل این گذرگاه خودداری کرده است. با این حال، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز جمعه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم قرار است دستور بازگشایی گذرگاه را صادر کند و یک «محل بازرسی» اسرائیلی در سمت غزه ایجاد کند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: گذرگاه رفح ، نوار غزه ، تشکیلات خودگردان فلسطین
