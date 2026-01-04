معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه ساخت مسکن همواره یکی از اولویت‌های دولت‌ها بوده است، گفت: با تامین منابع لازم باید سرعت بیشتری به تامین مسکن محرومین بدهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی مسکن که با مشارکت استانداران به صورت برخط برگزار شد، با تبریک سالروز میلاد امیرالمومنین (ع) و همچنین گرامیداشت یاد شهید گرانقدر حاج قاسم سلیمانی، بیان کرد: طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی کشور طرح بزرگی است و امید داریم که این طرح را با توفیق دنبال کنیم. البته ممکن است در اجرای این طرح با مشکلاتی رو‌به‌رو شویم که در آیین‌نامه مربوط به آن، اختیاراتی به استانداران داده شده است تا این مشکلات را در استان‌های خود حل کرده و آنها را منعکس کنند تا اصلاحات لازم در آیین‌نامه انجام شود.

وی همچنین با تشکر از تلاش‌های استانداران گفت: قرار است اختیاراتی به استانداران داده شود و امیدواریم استانداران در اجرای این اختیارات توفیق به دست آورند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه مسکن جزو دغدغه‌های مردم و یکی از اولویت‌های همه دولت‌ها بوده است، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما رشد نیاز‌ها در زمینه مسکن بیش از اقدامات انجام شده بوده است.

عارف افزود: با فعالیت‌های خانم دکتر صادق و همکاران ایشان در وزارت راه و شهرسازی، روند خوبی در زمینه تأمین مسکن در حال اجراست ولی باید با تأمین منابع، سرعت بیشتری برای تأمین مسکن به خصوص برای اقشار آسیب‌پذیر داشته باشیم تا دین خود را به آنان ادا کنیم.

در این جلسه گزارشی از اقدامات دولت در زمینه ساخت مسکن و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های کارگروه مسکن محرومین ارائه و برنامه عملیاتی تامین مسکن محرومین (موضوع مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن) مصوب شد. بر این اساس تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، تامین منابع برای ساخت ۲۵۰ هزار واحد حمایتی از منابع عمومی دولت، نهاد‌های حمایتی و خیرین و وزارت راه و شهرسازی تامین می‌شود.

همچنین راهکار‌های کاهش سود تسهیلات مسکن حمایتی و نحوه تامین منابع آن بررسی و کلیات آن تصویب شد و مقرر گردید معاونت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی با برگزاری جلسات این راهکار‌ها را نهایی کنند.

استانداران گیلان و فارس نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه تأمین مسکن در این استان‌ها و نیازهای خود را به صورت برخط تشریح کردند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، امنیت غذایی
خبرهای مرتبط
مهاجرانی: پرداخت اعتبار ماهانه یک‌میلیون تومانی به همه دهک‌ها تصویب شد
دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای تسریع امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده خوزستان و هرمزگان
عارف: حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم
عارف: برای استفاده از فناوری‌های نوین به هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف نیازمندیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شروع وعده رئیس جمهور در اجرای عدالت توزیع یارانه
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با وزیر امور خارجه
عارف: حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم
بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور هفته جاری مجلس
سفیر جدید ایران در گرجستان با عراقچی دیدار کرد
استرداد قطعی لایحه «امنیت زنان» به دولت در صورت عدم اصلاح مواد آن در مجلس
کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد
برنامه جامع کاهش سالانه قاچاق کالا و ارز تدوین و ابلاغ نشده است
جزئیات آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوار‌ها
پزشکیان: پراکندگی منابع عمرانی پایان می‌یابد
آخرین اخبار
تاکید عراقچی بر تداوم تعاملات دیپلماتیک و پیگیری حقوق ایران در سازمان‌های بین‌المللی
برای اجرای طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی، به استانداران اختیاراتی داده شده است
پزشکیان: احترام به مردم و شنیدن مطالبات آنان، اصل حکمرانی دولت است
جزئیات آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوار‌ها
پزشکیان: پراکندگی منابع عمرانی پایان می‌یابد
عارف: حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم
کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد
سفیر جدید ایران در گرجستان با عراقچی دیدار کرد
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با وزیر امور خارجه
بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور هفته جاری مجلس
برنامه جامع کاهش سالانه قاچاق کالا و ارز تدوین و ابلاغ نشده است
استرداد قطعی لایحه «امنیت زنان» به دولت در صورت عدم اصلاح مواد آن در مجلس
شروع وعده رئیس جمهور در اجرای عدالت توزیع یارانه
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۴ دی
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر امور خارجه ونزوئلا
گفت‌وگوی سخنگوی وزارت امور خارجه با سفیر ایران در کاراکاس
اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم
برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور پرشور مردم