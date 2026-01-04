باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، روند فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی و اقدامات انجام شده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی تهدیدات اخیر آمریکا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه همچنین بر تداوم تعاملات دیپلماتیک و پیگیری حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد.