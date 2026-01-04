وزیر امور خارجه بر تداوم تعاملات دیپلماتیک و پیگیری حقوق و منافع کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد دفتر ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، روند فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی و اقدامات انجام شده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی تهدیدات اخیر آمریکا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه همچنین بر تداوم تعاملات دیپلماتیک و پیگیری حقوق و منافع جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی تأکید کرد.

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، سازمان های بین المللی
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر امور خارجه ونزوئلا
سفیر جدید ایران در گرجستان با عراقچی دیدار کرد
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با وزیر امور خارجه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شروع وعده رئیس جمهور در اجرای عدالت توزیع یارانه
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با وزیر امور خارجه
عارف: حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم
بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور هفته جاری مجلس
سفیر جدید ایران در گرجستان با عراقچی دیدار کرد
استرداد قطعی لایحه «امنیت زنان» به دولت در صورت عدم اصلاح مواد آن در مجلس
کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد
برنامه جامع کاهش سالانه قاچاق کالا و ارز تدوین و ابلاغ نشده است
جزئیات آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوار‌ها
پزشکیان: پراکندگی منابع عمرانی پایان می‌یابد
آخرین اخبار
تاکید عراقچی بر تداوم تعاملات دیپلماتیک و پیگیری حقوق ایران در سازمان‌های بین‌المللی
برای اجرای طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی، به استانداران اختیاراتی داده شده است
پزشکیان: احترام به مردم و شنیدن مطالبات آنان، اصل حکمرانی دولت است
جزئیات آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوار‌ها
پزشکیان: پراکندگی منابع عمرانی پایان می‌یابد
عارف: حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم
کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد
سفیر جدید ایران در گرجستان با عراقچی دیدار کرد
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با وزیر امور خارجه
بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور هفته جاری مجلس
برنامه جامع کاهش سالانه قاچاق کالا و ارز تدوین و ابلاغ نشده است
استرداد قطعی لایحه «امنیت زنان» به دولت در صورت عدم اصلاح مواد آن در مجلس
شروع وعده رئیس جمهور در اجرای عدالت توزیع یارانه
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۴ دی
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر امور خارجه ونزوئلا
گفت‌وگوی سخنگوی وزارت امور خارجه با سفیر ایران در کاراکاس
اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم
برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور پرشور مردم