باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- منصور هاشمی کارشناس انرژی با اشاره به نقش مهم بهروزرسانی تجهیزات گرمایشی در مدیریت مصرف گاز کشور گفت: خروج بخاریهای فرسوده و کمبازده از چرخه مصرف و جایگزینی آنها با بخاریهای هوشمند، میتواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی ایفا کند.
وی افزود: بخش خانگی یکی از پرمصرفترین بخشها در حوزه گاز طبیعی است و استفاده از تجهیزات غیراستاندارد، فشار قابل توجهی بر شبکه تأمین انرژی کشور وارد میکند.
به گفته وی، بخاریهای هوشمند با بهرهگیری از فناوریهای نوین، امکان تنظیم خودکار دما، کنترل مصرف و افزایش راندمان را فراهم میکنند و از اتلاف انرژی جلوگیری میشود. این تجهیزات با تطبیق عملکرد خود با شرایط محیطی و الگوی مصرف خانوار، میتوانند مصرف گاز را بهطور محسوسی کاهش دهند؛ موضوعی که در مقیاس ملی، تأثیر مستقیم بر کاهش کسری انرژی بهویژه در فصل سرد سال دارد.
این کارشناس انرژی تأکید کرد: کاهش ناترازی انرژی تنها از مسیر افزایش تولید محقق نمیشود و مدیریت مصرف، بهویژه در بخش خانگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایهگذاری هدفمند در توسعه و تولید بخاریهای هوشمند، علاوه بر صرفهجویی در مصرف سوخت، به ارتقای ایمنی، کاهش آلایندهها و افزایش تابآوری شبکه گازرسانی کشور منجر خواهد شد.
این کارشناس انرژی با اشاره به ضرورت نقشآفرینی دولت و بخش خصوصی افزود: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ارائه مشوقهای مالی برای جایگزینی بخاریهای فرسوده و تدوین سیاستهای تشویقی برای استفاده از تجهیزات هوشمند، میتواند روند نوسازی سیستمهای گرمایشی را تسریع کند. این سرمایهگذاریها در مقایسه با هزینههای تأمین انرژی و مدیریت بحرانهای ناشی از کمبود گاز، کاملاً توجیهپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه و استفاده از بخاریهای هوشمند، یک راهکار عملی و کمهزینه برای کاهش ناترازی انرژی کشور محسوب میشود و توجه جدی به این حوزه میتواند گام مهمی در مسیر امنیت انرژی و توسعه پایدار باشد.
او با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ میلیون بخاری فرسوده در کشور وجود دارد که نیازمند خارج کردن این تعداد بخاری هستیم که اجرای آن در جهت رفع ناترازی و کاهش مصرف انرژی لازم است.