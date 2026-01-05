کارشناس انرژی گفت: خروج بخاری‌های فرسوده و راندمان پایین که تعداد آن به بیش از ۲۰ میلیون فقره رسیده نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز خانگی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- منصور  هاشمی کارشناس انرژی با اشاره به نقش مهم به‌روزرسانی تجهیزات گرمایشی در مدیریت مصرف گاز کشور گفت: خروج بخاری‌های فرسوده و کم‌بازده از چرخه مصرف و جایگزینی آن‌ها با بخاری‌های هوشمند، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی انرژی ایفا کند.

وی افزود: بخش خانگی یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌ها در حوزه گاز طبیعی است و استفاده از تجهیزات غیراستاندارد، فشار قابل توجهی بر شبکه تأمین انرژی کشور وارد می‌کند.

به گفته وی، بخاری‌های هوشمند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، امکان تنظیم خودکار دما، کنترل مصرف و افزایش راندمان را فراهم می‌کنند و از اتلاف انرژی جلوگیری می‌شود. این تجهیزات با تطبیق عملکرد خود با شرایط محیطی و الگوی مصرف خانوار، می‌توانند مصرف گاز را به‌طور محسوسی کاهش دهند؛ موضوعی که در مقیاس ملی، تأثیر مستقیم بر کاهش کسری انرژی به‌ویژه در فصل سرد سال دارد.

این کارشناس انرژی تأکید کرد: کاهش ناترازی انرژی تنها از مسیر افزایش تولید محقق نمی‌شود و مدیریت مصرف، به‌ویژه در بخش خانگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه و تولید بخاری‌های هوشمند، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت، به ارتقای ایمنی، کاهش آلاینده‌ها و افزایش تاب‌آوری شبکه گازرسانی کشور منجر خواهد شد.

این کارشناس انرژی با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی افزود: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ارائه مشوق‌های مالی برای جایگزینی بخاری‌های فرسوده و تدوین سیاست‌های تشویقی برای استفاده از تجهیزات هوشمند، می‌تواند روند نوسازی سیستم‌های گرمایشی را تسریع کند. این سرمایه‌گذاری‌ها در مقایسه با هزینه‌های تأمین انرژی و مدیریت بحران‌های ناشی از کمبود گاز، کاملاً توجیه‌پذیر است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه و استفاده از بخاری‌های هوشمند، یک راهکار عملی و کم‌هزینه برای کاهش ناترازی انرژی کشور محسوب می‌شود و توجه جدی به این حوزه می‌تواند گام مهمی در مسیر امنیت انرژی و توسعه پایدار باشد.

او با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ میلیون بخاری فرسوده در کشور وجود دارد که نیازمند خارج کردن این تعداد بخاری هستیم که اجرای آن در جهت رفع ناترازی و کاهش مصرف انرژی لازم است.

 

 

برچسب ها: مصرف گاز ، تولید گاز
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۹:۳۶ ۱۵ دی ۱۴۰۴
یادمه اوایل انقلاب بود پدرم یک بخاری ایتالیایی بنام ترمیکو خرید ،بعد از سالها هنوز بهترین بازدهی را دارد ،با شعله ای بسیار کم گرمایی فراوان داره و از زیبایی در ساخت و رنگ سرامیکی و بی خطر بودنش هم نگویم ،در ضمن اندازه اون هم نصف بخاریهای مبلی ایرانی هست ،چیزی که من فهمیدم قبل از هدایت گازهای بعد از سوختن به دودکش چون بخش داخلی در قسمت بالایی را چند لایه و شبکه ای درست کردند تقریبا ۸۰ در صد گرما را قبل از خروج میگیرد ،در ضمن قانون ساخت و ساز را هم عوض کنید ،دودکشهای داخل دیوار سوراخ خروجیشان وقتی در دیوار طراحی میشود حداکثر به سقف نزدیگتر باشد ،و نسبت به مکان کار گذاری بخاری حداقل یک و نیم تا دو متر فاصله رعایت و به طور زاویه سی درجه نسبت بهم کار گذاری شود .
چرا؟
چون این فاصله و زاویه باعث گرم شدن لوله فلزی دودکش و گرم شدن فضای اطراف وافزایش بازدهی میشود ،درزهای محل اتصال لوله های فلزی را هم بانوار چسبهای الومینیومی موجود در بازار میتوان گرفت تا هیچگونه گاز مونواکسید یا غیر به فضای منزل وارد نشود ،،
برای بهتر شدن بازدهی تمام بخاری سازها را موظف به ساخت مدلی استاندارد و فلزی حافظ بین بخاری و دیوار کنید ،این قطعه هم باعث ایجاد فاصله استاندارد بین دیوار و بخاری میشود و در هر دو مدل دیواری و مبلی باعث ثابت شدن و جلوگیری از حرکت بخاری و نشت گاز میشود ،همینطور چون فلزیست باعت بالا رفتن بازدهی گرمایی و حفاظت از دیوار و جلوگیری از اتش سوزی میشود ،
متاسفانه رها کردیم و بدون دادن هیچ ایده و تعریف نکردن هیچ استانداردی از مردم میخواهیم کمتر مصرف کنند ،
این مهم یک شبه اتفاق نمی افتد مگر دولت تمام بخاریهای منازل را با هزینه جایگزینی و نصب از جیب خود جایگزین کند ،انهم با مدلهای بروز شده و استاندارد نه این اهن پاره های غیر استاندارد موجود در بازار ،
