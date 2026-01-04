باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به یکی از مصوبات مهم ستاد اقتصادی دولت در حوزه معیشت مردم، اظهار کرد: این مصوبه به‌طور مشخص با هدف تأمین معیشت پایه و تقویت امنیت اقتصادی و قضایی شهروندان تدوین شده و دولت از به‌کار بردن تعابیری مانند «یارانه» در این زمینه پرهیز دارد، چرا که این حمایت را به‌عنوان یک حق شهروندی برای مردم در نظر می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، این حمایت معیشتی به تمام ایرانیان ساکن کشور تعلق می‌گیرد و در راستای شعار عدالت‌محوری دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور، مقرر شده است این پرداخت‌ها بدون تفکیک دهک‌ها، به همه مردم کشور انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این طرح جمعیتی در حدود ۸۶ میلیون نفر را شامل می‌شود و پرداخت‌ها تمامی دهک‌های درآمدی را در بر خواهد گرفت.

مدنی‌زاده با رد برخی گمانه‌زنی‌ها درباره حذف ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی نه‌تنها حذف نشده، بلکه حتی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تقویت شده است. در همین راستا و با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، مقرر شد بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای این اصلاحات اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: این منابع به‌منظور تأمین پشتوانه مالی پرداخت‌های حمایتی و تضمین تحقق درآمد عمومی پایه در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود این سازوکار در سال آینده نیز از محل منابع بودجه‌ای دولت و منابع ارزی کشور تداوم یابد.

وزیر اقتصاد گفت: حجم این منابع در مجموع حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که جزئیات نحوه تبدیل آن به ریال و سازوکار اجرایی پرداخت‌ها متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: وزارت اقتصاد و دارایی با اجرای طرح جدید «اعتبار کالابرگ»، دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل می‌کند. بر اساس محاسبات انجام‌شده و ظرفیت موجود، منابع لازم برای این طرح تا پایان سال و در ادامه تأمین خواهد شد.

مدنی‌زاده توضیح داد: «سبد کالایی مشخص شده و منابع در قالب اعتبار در اختیار مردم قرار می‌گیرد. مردم می‌توانند انتخاب کنند که یا از اعتبار خود برای خرید سبد کالا استفاده کنند یا از سبد مشخصی که اختلاف قیمت آن پس از اصلاحات پوشش داده می‌شود.»

وی افزود: «در صورت تغییر نرخ ارز، مابه‌التفاوت به طور مستقیم در سیستم کالابرگ اعمال شده و مجدداً به مردم اختصاص خواهد یافت. هدف اصلی ما این است که اعطای یارانه به صورت مستقیم و یکسان برای همه مردم انجام شود.»

وزیر اقتصاد تأکید کرد که این طرح از صبح امروز با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور آغاز شده و عملیات اجرایی آن نیز شروع شده است.

وی با اشاره به واردات کالاهای اساسی گفت: «با هماهنگی رئیس کل گمرک، روند واردات کالاها تسریع شده و حداقل زمان ترخیص و انجام مجوزهای لازم لحاظ خواهد شد تا کالاها سریع‌تر به دست مردم برسد.»

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: «اعتبار کالابرگ نیز هم‌اکنون در حساب مردم شارژ شده و از چند روز آینده قابل برداشت خواهد بود.»

طرح اعتبار ملی ایرانیان برای اشتغال

مدنی زاده گفت: در موضوع اشتغال طرح اعتبار ملی ایرانیان را داریم و آخر دی ماه به‌طور پایلوت اجرا می شود در این طرح ۳۰ میلیون در حساب سرپرستان خانوار شارژ می شود.

وی ادامه داد:سرپرستان خانوار می توانند با سود ۴ درصد می توانند کالا خریداری کنند.مبلغ ۳۰ میلیون تومان تا یکسال در کارت سرپرستان خانوار می ماند.

مدنی زاده گفت: با برخی کشورها مذاکره کردیم و برخی منابع از این طریق برای اجرای طرح کالابرگ آزاد شد

ارز دارو ثابت می‌ماند

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:فعلا برنامه ای برای حذف ارز دارو یعنی همان ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی را نداریم.

۰ساماندهی نرخ سود بانکی در دستور کار است

وزیر اقتصاد و دارایی، در خصوص وضعیت نرخ سود بانکی و جمع‌آوری منابع مورد نیاز نظام بانکی گفت: «با توجه به فاصله قابل توجه نرخ سود بانکی با تورم، ممکن است منابع لازم برای نظام بانکی به شکل کامل تأمین نشود. یکی از مشکلات جدی فعلی، همین نرخ‌های سود است که مشابه مشکلات بازار ارز، با نوسانات و عدم ثبات روبه‌رو است.»

وی افزود: «اولویت اصلی ما در حال حاضر، ایجاد انتظام‌بخشی در این حوزه است. به عنوان مثال، تفاوت نرخ انتشار اوراق دولتی با نرخ‌های واقعی بازار، فضای سالم اقتصادی را ایجاد نمی‌کند و نیازمند ساماندهی است. ما در دستور کار خود داریم تا ظرف چند هفته آینده این بخش را ساماندهی کنیم.»

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی گفت: «بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را برای مدیریت بازار ارز و ثبات‌بخشی طراحی کرده است. این سیاست‌ها پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی، اعلام خواهد شد. لازم است سیاست‌های ارزی و پولی به صورت هماهنگ عمل کنند تا ثبات اقتصادی مورد نظر حاصل شود.»

سود سهام عدالت ۱۴۰۴ ظرف چند روز آینده واریز می شود

وی ادامه داد: یک خبر خوب دیگر هم مربوط به بحث واریز سود سهام عدالت هست که برای ۱۴۰۳ است و انشالله ظرف چند روز آینده پرداخت خواهد شد که انشالله سازمان بورس جزئیات آن را اعلام می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:دولت در حد هزار نفر ساعت در مورد گره سهام عدالت کار کرده است.آزاد سازی سهام عدالت به زودی انجام خواهد شد.احیای سهام عدالت موجب آسیب به بازار نخواهد شد.

مشروح خبر

