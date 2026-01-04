باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد ونزوئلا را اداره کند و به نفت آن دسترسی خواهد داشت، پنج کشور آمریکای لاتین علیه هرگونه تلاش خارجی برای «کنترل» ونزوئلا هشدار دادند.

برزیل، شیلی، کلمبیا، مکزیک و اروگوئه در بیانیه‌ای مشترک «مخالفت» خود را با برکناری نیکلاس مادورو از ریاست جمهوری ونزوئلا ابراز کردند و در مورد هرگونه تلاش برای کنترل یا اداره دولت یا تصرف منابع طبیعی یا استراتژیک توسط خارجی‌ها ابراز نگرانی کردند.

شایان ذکر است که متحدان نیکلاس مادورو هنوز در دولت هستند و فرآیند دستگیری او را به عنوان بخشی از یک تصاحب نفتی امپریالیستی محکوم کرده‌اند.

وزیر دفاع ونزوئلا پیش از این گفته بود که ارتش آماده مقابله با «تجاوز» خواهد بود.

منبع: الجزیره