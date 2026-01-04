باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - همزمان با شام وفات حضرت زینب سلام الله علیهادسته‌های عزاداری مناطق مختلف شهر قم برپا شد.

عاشقان و سوگوارن عقیله بنی هاشم امشب در منطقه چهل اختران و خیابان شهید دل آذر بلافاصله پس از نماز مغرب و عشا، با برپایی دسته عزاداری و با پرچم، بیرق عزا ،و نوحه‌خوانی از محله چهل اختران به سمت حرم مطهر حرکت کردند.. همچنین در منطقه دو، عزاداران از مسجد مسلم بن عقیل به طرف حرم مطهر آمدند.

سوگواران زینبی در این مراسم اغتشاشات اخیر را محکوم کردند.

حسن ختام این حرکت، حضور همزمان این دو گروه در حرم مطهر بود که با برنامه‌های سخنرانی و مداحی ادامه یافت.

امروز همچنین به مناسبت وفات عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری(س)پرچم گنبد نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رنگ عزا به خود گرفت.