باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایوان گیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای با محکومیت اقدامات روز گذشته آمریکا در خاک این کشور، اعلام کرد: «نقاب‌ها افتاده است و مشخص شده که آمریکا فقط به منابع طبیعی و انرژی کشور ما علاقه دارد».

او در ادامه، با اشاره به دستگیری نیکلاس مادورو، گفت که یک رئیس جمهور حین انجام وظایف خود مصونیت دارد و آمریکا با اقدام دیروز خود، این مصونیت را نقض کرده است. وزیر خارجه ونزوئلا تاکید کرد که این نقض یک «اصل اساسی حقوق بین‌الملل» است.

معاون رئیس جمهور ونزوئلا که در حال حاضر طبق قانون اساسی، اداره این کشور را بر عهده دارد، شب گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی صراحتا گفت که کشورش از منابع طبیعی خود دفاع خواهد کرد و هشدار داد که اجازه نمی‌دهد ونزوئلا به مستعمره کشور دیگری تبدیل شود.

این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن قصد دارد در حوزه انرژی و به ویژه صنعت نفت ونزوئلا «سرمایه‌گذاری» کند و منابعی را در ازای آنچه ادعا می‌کند «خسارات به واشنگتن» بوده، از این کشور برداشت کند.

منبع: الجزیره