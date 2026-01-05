نیکلاس مادورو برای پاسخگویی به چهار اتهام فردا در دادگاه فدرال منهتن حاضر خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌ها گزارش دادند که نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا روز دوشنبه برای پاسخگویی به چهار اتهام مطرح شده در کیفرخواست او، در دادگاه فدرال منهتن حاضر خواهد شد.

کیفرخواست تازه منتشر شده وزارت دادگستری آمریکا، نیکلاس مادورو را به اداره یک «دولت فاسد و نامشروع» متهم می‌کند که در قاچاق مواد مخدر دست داشته است. مادورو به همراه همسر، پسرش و سه نفر دیگر متهم شده است. او با همان اتهاماتی رو‌به‌رو است که در کیفرخواست قبلی علیه او در دادگاه فدرال منهتن در سال ۲۰۲۰ مطرح شده بود.

گفته شده کیفرخواست جدید که روز شنبه منتشر شد و اتهاماتی را علیه همسر مادورو اضافه می‌کند، قبل از کریسمس در ناحیه جنوبی نیویورک تایید شده بود.

در همین حال، اعلامیه شب گذشته ترامپ مبنی بر قصد واشنگتن برای «مشارکت» در صنعت نفت ونزوئلا، سوالاتی را پیرامون انگیزه واقعی دولت او ایجاد کرده است.

ایوان گیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا ساعاتی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نقاب‌ها افتاده است و مشخص شده که آمریکا فقط به منابع طبیعی و انرژی کشور ما علاقه دارد».

اقدام روز گذشته ترامپ مورد انتقاد اعضای دموکرات کنگره نیز قرار گرفته است. کریس مورفی، سناتور دموکرات می‌گوید حمله به ونزوئلا برای ثروتمندتر کردن متحدان ترامپ انجام شده و در عین حال، امنیت شهروندان آمریکایی را به خطر انداخته است.

منبع: الجزیره