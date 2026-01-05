باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فرشاد کرمی سرمربی سابق تیم ملی دانشجویان و کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از سطح مسابقات نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: من فکر می‌کنم سطح کیفی مسابقات بالا رفته است. با توجه به اینکه تیم‌های سپاهان و استقلال دارند در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا بازی می‌کنند یک مقدار بازی‌ها از لحاظ کیفی سطحش بالا رفته است.

او افزود: البته اشکالی که وجود دارد مسئله سخت افزاری فوتبال است و تیم‌های ما استادیوم اختصاصی ندارند و این یک مقدار به فوتبالمان از لحاظ فنی و حضور تماشاگران ضربه می‌زند. در اختیار داشتن استادیوم اختصاصی یکی از مسائلی هست که در فوتبال روز دنیا مهم است. ما ورزشگاه آزادی را داشتیم و تیم‌های استقلال و پرسپولیس در آنجا میزبانی می‌کردند و بازی‌ها با شور و هیجان بیشتری انجام می‌شد و یک مقدار مسئله سخت افزاری دارد مشکل ساز می‌شود.

باشگاه ها به جای جذب بازیکنان گرانقیمت، ورزشگاه بسازند

کرمی بیان کرد: امیدوارم در اولین قدم این مسئله میزبانی تیم‌ها از حریفان خود حل شود. شما ببینید تیم هایی مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و فولاد هزینه گزافی برای جذب بازیکنان می‌کنند و رقم‌های ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیارد در نقل و انتقالات می‌شنویم. به نظرم اینها باید مدیریت شود و باشگاه‌ها خودشان ورزشگاه بسازند. همیشه تقاضای ما از دولت نباشد که چرا استادیوم آزادی را درست نمی‌کند. ورزشگاه آزادی از ابتدا یک استادیوم عمومی برای برگزاری بازی‌های تیم ملی بوده است. به جز ورزشگاه ومبلی لندن که استادیوم ملی هست، شما کمتر می‌بینید که باشگاه‌ها از دولت کمک بخواهند. آن قدر باشگاه‌ها باید از لحاظ اقتصادی در سطح بالا قرار بدهند که خودشان بتوانند استادیوم بزرگ بسازند. من شنیدم که ۳ الی ۲ هزار میلیارد خرج باشگاه‌ها می‌شود. چرا باشگاه‌ها نمی‌آیند و برای ساخت استادیوم‌های اختصاصی سرمایه گذاری نمی‌کنند؟ به نظرم این موضوع از لحاظ فنی تاثیرگذار است.

سید مهدی رحمتی و سعید اخباری نتایج خوبی در لیگ گرفتند

کارشناس فوتبال خاطر نشان کرد: به نظرم تیم‌ها از لحاظ فنی خوب بودند و مربیان هر سال تجربه شان بیشتر می‌شود. برخی از تیم‌ها مربیان جوانی آوردند که وارد چرخه لیگ شدند. امسال دیدیم که سید مهدی رحمتی و سعید اخباری با تیم‌های خیبر خرم آباد و چادر ملو نتایج خوبی گرفتند. با وجود اینکه تیم شمس آذر با هدایت وحید رضایی در پایین جدول حضور دارد، اما این تیم با بودجه‌ای که در اختیار دارد، تلاش می‌کند به رتبه‌های بالاتر صعود کند.

یکی از این ۴ تیم قهرمان لیگ می‌شود

کرمی تصریح کرد: رقابت بین تیم‌های پرسپولیس، سپاهان، استقلال و تراکتور برای قهرمانی کماکان وجود دارد و یکی از این ۴ تیم قهرمان می‌شود. من فکر می‌کنم تیم فولاد هم بتواند خودش را یک مقدار در جدول رده بندی بالا بکشد، اما به نظرم ما از لحاظ فنی در لیگ داریم بهتر می‌شویم.

مشکل گلزنی فوتبال ما به خاطر نساختن مهاجم است

او درباره اینکه لیگ امسال از لحاظ میانگین گل جزو ضعیف‌ترین لیگ‌ها بوده است، گفت: اینکه می‌گویم که بازی‌ها از لحاظ فنی بهتر شده است، این بدان معنی نیست که باید در بخش هجومی باید زیاد گل بزنیم. تیم‌ها از لحاظ فنی، استراتژی که می‌گذارند، مشخص هست. قبلا نمی‌شد تشخیص داد که یک تیم استراتژی دفاعی یا هجومی دارد، اما الان این استراتژی را در فوتبالمان می‌بینیم. مشکل گلزنی در فوتبال ما به دلیل این است که ما نتوانستیم هنوز در سال‌های اخیر مهاجمان خوبی برای فوتبالمان بسازیم و تیم ملی ما هم همین مشکل را دارد.

فقر مهاجم را به شدت در فوتبالمان احساس می کنم

کرمی بیان کرد: اگر از بازیکنان نسل فعلی تیم ملی همانند مهدی طارمی که سال‌های آخر بازی اش هست و سردار آزمون که مصدوم هست بگذریم و قبل از آن علی دایی، وحید هاشمیان، رضا عنایتی و آرش برهانی بازیکنان چارچوب شناسی بودند در حال حاضر نمی‌توانیم از فوروارد‌هایی نام ببریم که گلزن باشند. به نظرم تیم‌ها موقعیت گل ایجاد می‌کنند، اما گل نمی‌زنند. من فقر مهاجم را به شدت در فوتبالمان دارم حس می‌کنم.

آکادمی های ما باید مهاجم بسازند

کارشناس فوتبال بیان کرد: بخش دیگرفقر گلزنی به این موضوع برمی گردد که سرمربیان برای اینکه در چرخه مربیگری بمانند و تیم هایشان نبازند خیلی محافظه کارانه بازی می‌کنند و اکثر تاکتیک‌ها دفاعی هست. به هر حال این تاکتیک بد نیست و کونته با ناپولی دارد با تاکتیک دفاعی قهرمان می‌شود. اما آکادمی‌های ما باید مهاجم بسازند وگرنه در آینده کل فوتبال ما در سطح ملی هم به مشکل خواهد خورد.

قهرمانی در نیم فصل ضامن قهرمانی در پایان فصل نیست

کرمی درباره قهرمانی سپاهان در نیم فصل اول را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم سپاهان خیلی خوب بازی می‌کند و فوتبال روی زمین را به خوبی ارائه می‌دهد. سپاهان جزو تیم‌هایی هست که استادیوم اختصاصی و زمین خوبی دارد. نویدکیا سرمربی سپاهان فوتبال را به خوبی می‌شناسد و تلاش خود را می‌کند. من فکر می‌کنم حفظ این جایگاه سخت است. من قهرمانی در نیم فصل را ضامن قهرمانی در پایان فصل نمی‌بینم. در سال‌های قبل هم دیدیم که خیلی از تیم‌ها قهرمان نیم فصل شدند، اما در پایان فصل نتوانستند جام قهرمانی را بالا ببرند.

مسابقات نیم فصل دوم بسیار فشرده خواهد بود

کارشناس فوتبال بیان کرد: من فکر می‌کنم تداوم در کار مهم‌تر است و مسابقات نیم فصل دوم بسیار فشرده و سخت خواهد بود. با توجه به اینکه در سال منتهی به جام جهانی هستیم و این رقابت‌ها در خرداد ماه برگزار می‌شود به همین خاطر مسابقات لیگ فشرده برگزار خواهد شد. مسئله ریکاوری و بدنسازی شان در نیم فصل در قهرمانی یک تیم می‌تواند تاثیر گذار باشد. من فکر می‌کنم نقش سرمربی، مربی بدنساز، ریکاوری، کادر پزشکی و کادر فنی در فشردگی بازی‌های نیم فصل دوم خیلی می‌تواند موثر باشد.

تراکتور تمرکزش را بر روی قهرمانی در آسیا گذاشته است

او درباره اینکه تساوی‌های زیاد تراکتور را در نیم فصل اول چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تراکتور تیم بین المللی شده است و این تیم آبروی فوتبال ما در آسیا هست. شما در لیگ‌های معتبر اروپایی هم نمی‌توانید تیمی را پیدا کنید که صددرصد در لیگ برتر، لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی موفق باشد. الان تراکتور در جام حذفی توانست تیم پرسپولیس را شکست بدهد و در این رقابت‌ها موفق بوده است. این تیم در لیگ نخبگان آسیا هم موفق هست. این تیم در ۳ جبهه می‌جنگد و من فکر می‌کنم آنها تمرکزشان را بر روی قهرمانی در آسیا گذاشتند. البته خیلی سخت است.

زنوزی و همراهانش به دنبال تاریخ سازی در آسیا هستند

کرمی تصریح کرد: سالهاست زنوزی مالک باشگاه تراکتور بلند پروازی دارد و برای فوتبالمان خوب است. با توجه به هزینه‌هایی که تیم‌های عربی می‌کنند و جذب بازیکن با این قیمت ارز سنگین است، اگر تیم تراکتور بتواند در آسیا نتیجه بگیرد حتی در جمع ۴ تیم برتر هم قرار بگیرد کار بزرگی کرده است. فکر می‌کنم زنوزی و همراهانش به دنبال تاریخ سازی در آسیا هستند و این موضوع محبوبیتشان را بیشتر می‌کند. یکی از عواملی که باعث شده که تراکتور در لیگ برتر نتایج ضعیفی بگیرد این است که تمرکزش را بر روی آسیا معطوف کرده است.

سرخپوشان سعی می‌کنند هوشمندانه بازی‌ها را پیروز شوند

کارشناس فوتبال درباره اینکه عملکرد پرسپولیس در نیم فصل اول را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم پرسپولیس سرمربی اش را عوض کرد و یک مقدار رفتن هاشمیان را مناسب نمی‌دیدند و ایشان ۲ امتیاز با صدر جدول فاصله داشت و یک دفعه این مربی را عوض کردند. نمی‌دانم تغییر سرمربی در درازمدت به نفع پرسپولیس خواهد بود یا نه! اوسمار در چند بازی پیروزی‌های اقتصادی به دست آورد. به هر حال سرخپوشان سعی می‌کنند هوشمندانه بازی‌ها را پیروز شوند.

ساپینتو را برد برابر سپاهان نجات داد

کرمی درباره اینکه عملکرد استقلال در نیم فصل اول را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: ساپینتو را برد برابر سپاهان نجات داد. استقلال همه هزینه‌های زیادی برای جذب بازیکن کرده است. بردی که مقابل سپاهان در خارج از خانه به دست آوردند اصلا ساپینتو را برای نیم فصل دوم بیمه کرد.

تکلیف قهرمانی را بازی‌های رودرو در نیم فصل دوم مشخص می کند

او درباره اینکه شانس کدامیک از تیم‌ها را در قهرمانی بیشتر می‌داند، گفت: خیلی رقابت سختی بین ۴ تیم از جمله پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور وجود دارد و من فکر می‌کنم تکلیف قهرمانی را بازی‌های رودرو در نیم فصل دوم مشخص خواهد کرد و امتیازات این بازی‌ها کمکشان می‌کند تا بتوانند به قهرمانی برسند.

گلرهای جوان از تجربه آدان استفاده کنند

کرمی درباره اینکه خارجی‌های لیگ امسال را چطور دیده است، بیان کرد: آدان دروازه بان تیم استقلال که در سطح یک لیگ اروپا بازی کرده است، عملکرد خوبی داشته است. حالا انتقاداتی از این گلر می‌شود، اما او حرکات خوبی انجام می‌دهد به خصوص در بازی با سپاهان خیلی با تجربه عمل کرد. گلر‌های جوان ما می‌توانند بازی‌های گلر استقلال را ببینند و نت برداری کرده و از تجربه بازیکنان بین المللی مثل آدان استفاده کنند. از بیفوما در پرسپولیس انتظار بیشتری بود. من فکر می‌کنم باید بهتر از این کار می‌کرد. سرژ اوریه دفاع راست پرسپولیس بازیکن خوبی است و خوب کار می‌کند.

مدیران در جذب بازیکنان خارجی با دقت عمل می کنند

کارشناس فوتبال اظهار کرد: بازیکنان خارجی تراکتور هم عالی کار می‌کنند. فکر می‌کنم مدیران ما در جذب بازیکنان خارجی با دقت عمل می‌کنند و به نظرم از سر اجبار است، چون قیمت ارز بالا هست و قرارداد بستن با خارجی‌ها به دقت زیاد نیاز دارد. امیدوارم فوتبال ما به جایی برسد که خودکفا شویم. هر چند که حضور بازیکنان خارجی می‌تواند به فوتبالمان کمک کند، اما شرایط به گونه‌ای است که هر چه بتوانیم از آکادمی‌های خود بازیکن بگیریم بهتر است. ما استادیوم خوب و استاندارد نداریم، اما بازیکن خارجی یک میلیون یورویی خریداری می‌کنیم و این توازن نیست. ما باید اول زیر ساخت را درست کنیم و بعد برویم و بازیکن خارجی خوب بیاوریم و فکر می‌کنم این طور به نفع فوتبالمان باشد.

ما پدیده آن چنانی در لیگ نداشتیم

او درباره اینکه امسال پدیده‌ای به فوتبالمان معرفی شد، گفت: کوشکی را در تیم استقلال خوب دیدم و عملکرد خوبی داشت. ما پدیده آن چنانی در لیگ نداشتیم و بازیکنی که متفاوت باشد در لیگ امسال ندیدم. البته در بخش مربیگری می‌توانم رحمتی و اخباری را نام ببرم که خیلی خوب در زمینه هدایت تیمشان کار کردند.