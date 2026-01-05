باشگاه پرسپولیس به علت رقم قرارداد بالا از خرید علیجانوف مدافع ازبکستانی انصراف داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - خواجه‌اکبر علیجانوف یکی از گزینه‌های اصلی پرسپولیس برای جایگزینی سرژ اوریه در دفاع راست برای تقویت خط دفاع در نیم فصل دوم بوده است.

گفته می‌شود علیجانوف مدافع ملی پوش ازبکستانی ۸۰۰ هزار دلار برای صدور  رضایت نامه و ۸۰۰ هزار دلار هم خودش می‌خواهد و  در مجموع رقم قراردادش ۱۶۰۰ هزار دلار می‌شود.

طبق اعلام یکی از مدیران میانی باشگاه پرسپولیس، علیجانوف  قرار بود بعد مشورت با خانواده اش، نظر نهایی را بدهد، اما  به ما اعلام کرد، قصد ترک تاشکند را ندارد. به این ترتیب، آمدن علیجانوف به پرسپولیس تقریبا منتفی شد.   البته سرخپوشان  یک گزینه از امریکای جنوبی در پست دفاع راست  دارند.

شنیده می‌شود سنگ اندازی یکی از مدیر برنامه‌ها باعث منتفی شدن حضور  علیجانوف به پرسپولیس شده است. گفته می‌شود یکی از مدیربرنامه‌ها  حق ایجنتی خود را گرفته بود تا برود و این بازیکن را برای حضور در ایران راضی کند که ۴۰۰ برای رضایت نامه اش و ۶۰۰ هزار دلار به خودش بدهد   و  حضور این بازیکن را با  یک میلیون دلار اوکی کند و او را به ایران بیاورد. از آن طرف، مدیر برنامه دیگری  پیش دست کرد تا این بازیکن را به ایران بیاورد. بعد از آن گفته می‌شود  به بازیکن گفتند که قیمت را بالا ببرد.

به هر حال باشگاه پرسپولیس بیان کرد که این بازیکن آن قدر نمی‌ارزد و به همین خاطر حضور این بازیکن در پرسپولیس منتفی شد. البته اگر قیمت  را پایین می‌آوردند درآن صورت مدیران پرسپولیس این بازیکن را می‌گرفتند.  

بودجه باشگاه پرسپولیس ۲ میلیون دلار  است و در نهایت آنها می‌خواهند  ۳ میلیون دلار  هزینه کنند. حالا سرخپوشان، سرگیف را گرفتند و بازیکن آزاد بوده و مبلغی برای رضایت نامه اش ندادند و  قرار است مابقی پول را برای خرید دفاع راست بگذارند.   

همچنین خبرنگار سایت چمپیونات ازبکستان بیان کرده  که  حضور علیجانوف در پرسپولیس منتفی شده و این مدافع ملی‌پوش قرار نیست با سرخپوشان پایتخت قرارداد امضا کند. بنا بر ادعای این خبرنگار، علیجانوف پیشنهاد ۱.۵ میلیون دلاری پرسپولیس را رد کرده و قصد دارد به حضور در پاختاکور ادامه دهد.

