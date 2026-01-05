وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بودجه ۱۴۰۵ انقباضی نیست و به حمایت از تولید و کاهش تورم کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد- سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با رد برخی شبهات مطرح‌شده درباره انقباضی بودن بودجه سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: این بودجه نه‌تنها به تولید آسیب نمی‌زند، بلکه در مسیر کاهش تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور طراحی شده است.

 مدنی‌زاده با اشاره به انتقادهایی که نسبت به بودجه سال آینده مطرح شده است، گفت: «برخی عنوان می‌کنند که بودجه ۱۴۰۵ به‌صورت انقباضی بسته شده و می‌تواند به بخش تولید لطمه بزند، در حالی که برخلاف این برداشت‌ها، بودجه‌ای که امسال ارسال شده از یک سو به کاهش تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد کمک می‌کند و از سوی دیگر فشاری بر شبکه بانکی و بانک مرکزی وارد نمی‌سازد.

وی با اشاره به افزایش پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه افزود: «این افزایش به معنای فشار بیشتر بر بنگاه‌های اقتصادی شفاف و مالیات‌دهنده نیست، بلکه بخش قابل توجهی از آن از محل جلوگیری از فرار مالیاتی تأمین می‌شود.»

وزیر اقتصاد ادامه داد: «در بخش‌های مختلف بودجه، از جمله هدفمندی یارانه‌ها، مجموعه‌ای از ابزارها، منابع و مصارف پیش‌بینی شده که همگی در جهت حمایت از تولید است. موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، خصوصی‌سازی، تأمین منابع برای پروژه‌های عمرانی و همچنین تسویه بدهی‌های دولت با طلبکاران، از جمله بانک‌ها، در همین راستا دیده شده است.»

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های مرتبط با نظام بانکی تصریح کرد: «تسويه بدهی‌های بانک‌ها با دولت، انجام تسویه‌های مثلثی میان بدهکاران بانکی و طلبکاران دولت و همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها، همگی به تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و حمایت از تولید کمک خواهد کرد.»

وی  اظهار امیدواری کرد: «با اجرای این سیاست‌ها و همچنین اقداماتی که برای کاهش ناترازی بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته، امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ به سمت اقتصادی باثبات‌تر حرکت کنیم و بخش تولید نیز بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرار گیرد.»

 

