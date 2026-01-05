رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی از کشف ۴۶ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در بازرسی از یک سواری شاهین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ اکبری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اخباری مبنی بر حمل مواد مخدر توسط قاچاقچیان مواد مخدر در شهرستان بیرجند دریافت کردند که تیم‌های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر برای بررسی موضوع اعزام شدند.

او افزود: مأموران هنگام گشت زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه سواری شاهین مشکوک شده و به راننده خودرو دستور ایست دادند که راننده با مشاهده مأموران پس از طی مسافتی با رها کردن خودرو با استفاده از تاریکی شب از محل متواری شد.

سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از خودرو مقدار ۴۶ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف کردند عنوان کرد: عملیات پلیس برای دستگیری متهم ادامه دارد.