یکی از دستورکارهای امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوپنجاه‌وهفتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی 

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستور روز جاری قرار دارد.

کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد
بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور هفته جاری مجلس
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی ابلاغ شد
مهاجرانی: پرداخت اعتبار ماهانه یک‌میلیون تومانی به همه دهک‌ها تصویب شد
سرلشکر موسوی: فراجا با همراهی مردم آشوبگران را جای خود می‌نشاند
برخورد لازم با دستگاه‌های متخلف در حفر تونل در تهران صورت می‌گیرد
تاکید عراقچی بر تداوم تعاملات دیپلماتیک و پیگیری حقوق ایران در سازمان‌های بین‌المللی
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۵ دی
برای اجرای طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی، به استانداران اختیاراتی داده شده است
پزشکیان: احترام به مردم و شنیدن مطالبات آنان، اصل حکمرانی دولت است
