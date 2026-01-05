یکی از دستورکارهای امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوپنجاه‌وهفتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستور روز جاری قرار دارد.