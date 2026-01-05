باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباس بابایی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امل گفت:در جریان بازدید و پایش میدانی واحد‌های معدنی در محور هراز، یک واحد معدنی به‌دلیل آلودگی هوا تعطیل و فعالیت آن متوقف شد.

او افزود:همچنین از سایر واحد‌ها نمونه‌برداری از پساب و خروجی‌ها به‌عمل آمد تا میزان انطباق فعالیت‌ها با استاندارد‌های محیط زیست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

بابایی گفت: برنامه پایش و نظارت بر واحد‌های معدنی و دانه‌بندی شن و ماسه به‌صورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.

او افزود: رعایت اصول مدیریت هوا و پساب از الزامات قانونی فعالیت واحد‌های معدنی است و بی‌توجهی به آن، موجب توقف فعالیت و پیگرد قضایی خواهد شد.