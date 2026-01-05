رویداد ملی «ایران جان» روایت واقعی هرمزگان است، نه یک ویترین تبلیغاتی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیجفارس، در نشست هماندیشی رویداد ملی «ایران جان» با اصحاب رسانه، با قدردانی از همراهی فعال رسانهها، این نشست را بستری برای همافزایی و تعامل مؤثر دانست و اظهار کرد: حضور در جمع پیشکسوتان و فعالان رسانهای افتخارآمیز است و رسانههای مکتوب همواره جایگاهی ویژه در ذهن و خاطره رسانهای ما داشتهاند.
محسن رئیسی با بیان اینکه رویداد ملی «ایران جان» صرفاً یک برنامه رسانهای یا تبلیغاتی نیست، افزود: هدف این رویداد، ارائه تصویری واقعی از ظرفیتها و پتانسیلهایی است که در بسیاری از استانها، از جمله هرمزگان، کمتر دیده و شنیده شدهاند، بدون آنکه تصویری غیرواقعی یا نمایشی از کشور ارائه شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی هرمزگان تصریح کرد: با وجود برخورداری این استان از پیشینهای غنی، آنگونه که شایسته است معرفی نشده و تمرکز این رویداد نیز بر معرفی ظرفیتهاست، نه نمایش محرومیتها. هرمزگان از دیرباز نقشی مهم در تحولات تجاری و اقتصاد دریایی کشور داشته و مردم این منطقه بیش از یک قرن در برابر استعمار پرتغالیها مقاومت کردهاند.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیجفارس با اشاره به قدمت بیش از ۱۲ هزار ساله هرمزگان گفت: فرهنگ، پوشش و سبک زندگی مردم این استان ریشهای عمیق در تاریخ دارد و معرفی این تنوع و غنای فرهنگی از اهداف اصلی رویداد «ایران جان» است.
رئیسی با تأکید بر نقش رسانهها در روایت صحیح واقعیتها اظهار کرد: تکثر قومی و مذهبی در هرمزگان نهتنها تهدید نیست، بلکه مزیتی مهم و عامل پیشبرنده توسعه استان به شمار میرود و واقعیت امنیت، آرامش و همزیستی مسالمتآمیز مردم باید بهدرستی منعکس شود.
وی همچنین مطالبهگری رسانهای مبتنی بر حل مسئله را ضروری دانست و افزود: مطالبهگری زمانی اثربخش است که همراه با تحلیل، انصاف و ارائه راهکار باشد. رسانهها میتوانند با عبور از بازتولید صرف چالشها، نقش مؤثری در تصمیمسازی مدیران و شتاببخشی به روند توسعه استان ایفا کنند.
رویداد ملی «ایران جان» از ۲۷ دیماه تا سوم بهمنماه با محوریت استان هرمزگان بهصورت ویژه از شبکههای مختلف رسانه ملی پخش میشود و در این بازه زمانی، ظرفیتها و واقعیتهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی این استان از طریق برنامههای متنوع به مخاطبان سراسر کشور معرفی خواهد شد.