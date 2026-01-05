رئیس مجلس می‌گوید تاکید رهبر انقلاب بر جدا کردن صف معترضان از آشوب طلبان راهگشا و رهنماست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) در نطق پیش از دستور ضمن عرض تسلیت ساروز وفات حضرت زینب (س) گفت: تاکید رهبر انقلاب بر جدا کردن صف معترضان از آشوب طلبان راهگشا و رهنماست. با معترضان باید گفتگو کرد، اعتراضات آنها بحق است و باید تمام تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی را به‌کار گرفت. 

رئیس قوه مقننه بیان کرد: عزم دولت جدیست و امیدواریم که با اجرای تدابیر در نظر گرفته شده، به مطالبات به حق معترضان پاسخ داده شود. اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد، اما حساب افرادی که مستقیماً یا با واسطه به سرویس‌های جاسوسی متصلند و وظیفه‌ی مصادره و به آشوب کشیدن اعتراضات را بر عهده دارند جداست و با آنها باید هوشمندانه و به شیوه‌ای موثر مقابله کرد تا امنیت و آرامش مردم به خطر نیافتد. ملت ایران درطول تاریخ، مزدور و خائن و وطن فروش‌های زیادی را سر جای خود نشانده است و امروز نیز دیری نخواهد پایید که دشمن علیرغم آوردن تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی، امنیتی و رسانه‌ای خود بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد.

رئیس مجلس اظهار کرد: امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که از یک‌سو جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در مقابل چشم مردم دنیا صد‌ها هزار زن و کودک و غیرنظامی را در غزه به خاک و خون می‌کشند، آنها را حیوان می‌نامند، از آب و غذا محرومشان می‌کنند و به این جنایت و نسل کشی افتخار می‌کنند، اما در عین محکوم شدن در دادگاه‌های بین‌المللی، به پاس این جنایات در کنگره‌ آمریکا تشویق می‌گردند! در مقابل، فردی همچون رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا، خلاف تمام قوانین بین‌المللی ربوده می‌شود. ونزوئلا نه کودک‌کشی کرده و نه دست به نسل‌کشی زده است، بلکه این تاوان برخوردار بودن از منابع غنی معدنی و فسیلی و واگذار نکردن اختیار آنها به آمریکاست.

رئیس مجلس بیان کرد: آمریکا اساساً جایی از قدرت سخت، بهره می‌گیرد که سلطه‌ نرم را بی‌اثر بداند و حالا که خود را در افول می‌بیند و می‌خواهد از فرصت‌های نهایی برای تثبیت قدرت و غارت منابع، پیش از آغاز عصر جدید بهره بگیرد به ناچار به مرد دیوانه تبدیل شده است.

قالیباف تصریح کرد: امروز پایان عصر حقوق بین الملل و اعلام عصر برقراری قانون جنگل در مناسبات بین المللیست. در جهانی که خط قرمزی در نظام بین الملل وجود ندارد، برای مستقل ماندن باید قوی بود و برای قوی شدن باید متحد ماند و روز و شب تلاش کرد. ایران متحد و استوار، کابوس دشمنان است.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: اتحادمقدس، رشد اقتصادی پیوسته، حفظ قدرت خرید مردم، خنثی‌سازی اقدامات دشمنان برای بی ثبات کردن بازار، اصلاح ناترازی‌های مدیریتی، ایجاد منافع راهبردی مشترک با دیگر کشور‌ها و تقویت همه جانبه‌ی قدرت دفاعی ایران از محور‌های این قوی شدن است.

قالیباف گفت" از دولت محترم مخصوصاً ریاست محترم جمهور بابت به مرحله‌ی اجرا درآوردن قانون‌کالابرگ تشکر کنم. ممکن است در شیوه‌ی اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد، اما مهم آن است که دولت جمهوری اسلامی با اجرای این قانون قدم بزرگی در راستای آرامش معیشتی ایرانیان برخواهد داشت و مردم می‌توانند اطمینان داشته باشند که قدرت خریدشان در تهیه‌ی کالا‌های اساسی حفظ می‌شود.

رئیس مجلس تاکید کرد: نکته‌ مهم آن است که دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمت‌ها در دوره‌های بعدی افزایش دهد. این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت گسترده‌ی آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانی‌شده‌است.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: تاکید می‌کنم که در این طرح ارز ترجیحی‌ حذف نمی‌شود بلکه منافع آن مستقیماً به خود مردم خواهد رسید و دوران میلیارد‌ها دلار رانت انحصاری به پایان میرسد البته ضرورت دارد دولت ضمن اطلاع‌رسانی کامل، در اجرای طرح کالابرگ با دقت عمل کند و در طول مسیر اشکالات پیش آمده را اصلاح کند.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۵ دی ۱۴۰۴
عامل موساد در اغتشاشات تهران بازداشت شد +ویدیو
ویدیویی از بازداشت یکی از عوامل موساد در اغتشاشات اخیر تهران منتشر شد.

۱۴۰۴-۱۰-۱۵ ۱۴:۵۰
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۵ دی ۱۴۰۴
حمله آمریکا به ونزوئلا ناقض قوانین بین‌المللی بود ولی اما متأسفانه سران وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجهی نمی کنند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۱۵ دی ۱۴۰۴
استیضاح وزیر کشاورزی صمت و نیرو
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۱۵ دی ۱۴۰۴
ترامپ: اوضاع ایران را زیرنظر داریم/کوبا آماده سقوط است
رئیس‌جمهور آمریکا:فکر می‌کنم که [کوبا] سقوط خواهد کرد. فکر نمی‌کنم به هیچ اقدامی نیاز داشته باشیم.

بلایی به سر آمریکایی‌ها خواهیم آورد که پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند
سازمان ملل باید به این موارد رسیدگی کند؛ اگر سازمان ملل کاره‌ای نیست ما هم بلدیم چه کار کنیم، آمریکایی‌ها در نقاط وسیع جهان به ویژه در غرب آسیا، پایگاه دارند و آن موقع بلایی به سر آنها خواهد آمد که این پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند.
۱۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۱۵ دی ۱۴۰۴
و ما آماده و منتظر فقط مجوز و دستور رهبری هستیم که همه پایگاه های آمریکا در سراسر منطقه با خاک یکسان کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۵ دی ۱۴۰۴
آمریکا، غرب، رژیم صهیونیستی، مزدورانشان، گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۵ ۱۵ دی ۱۴۰۴
دولت وحشی آمریکا، ارتش وحشی، هر دو جنایتکار هستند و هم تروریسم بین المللی هستند
ترامپ جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود که محاکمه ترامپ جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.
ارتش آمریکا جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود که محاکمه ارتش آمریکا جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۱۵ دی ۱۴۰۴
پرونده جنگ تحملیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه حقوق ایران از سال 1359 الی 1367 تاکنون در سازمان‌های بین‌المللی پیگیری و اقدامی نشده است.
پرونده جنگ تحملیلی 12 روزه ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه حقوق ایران از خرداد ماه سال 1404 تاکنون در سازمان‌های بین‌المللی پیگیری و اقدامی نشده است.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یکی یه دونه
۱۰:۰۲ ۱۵ دی ۱۴۰۴
سلام آقای قالیباف عزیز چرا جلوی گرانی پروتئین و تخم مرغ را نمی گیرید هر ساعت دارد بالا می رود نابود شدیم به خدا بازنشسته گرفتار هستم خواهشا کاری انجام بدهید قیمت میوه و تره بار هم که جای خود دارد. پوشاک و لباس بچه ها و هزینه مدرسه هم به جای خود
۱
۴
پاسخ دادن
