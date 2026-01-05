باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) در نطق پیش از دستور ضمن عرض تسلیت ساروز وفات حضرت زینب (س) گفت: تاکید رهبر انقلاب بر جدا کردن صف معترضان از آشوب طلبان راهگشا و رهنماست. با معترضان باید گفتگو کرد، اعتراضات آنها بحق است و باید تمام تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی را بهکار گرفت.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: عزم دولت جدیست و امیدواریم که با اجرای تدابیر در نظر گرفته شده، به مطالبات به حق معترضان پاسخ داده شود. اعتراض باید شنیده شود و مبنای تغییرات به نفع مردم قرار گیرد، اما حساب افرادی که مستقیماً یا با واسطه به سرویسهای جاسوسی متصلند و وظیفهی مصادره و به آشوب کشیدن اعتراضات را بر عهده دارند جداست و با آنها باید هوشمندانه و به شیوهای موثر مقابله کرد تا امنیت و آرامش مردم به خطر نیافتد. ملت ایران درطول تاریخ، مزدور و خائن و وطن فروشهای زیادی را سر جای خود نشانده است و امروز نیز دیری نخواهد پایید که دشمن علیرغم آوردن تمام ظرفیتهای اطلاعاتی، امنیتی و رسانهای خود بار دیگر از مردم ایران شکست خواهد خورد.
رئیس مجلس اظهار کرد: امروز در جهانی زندگی میکنیم که از یکسو جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در مقابل چشم مردم دنیا صدها هزار زن و کودک و غیرنظامی را در غزه به خاک و خون میکشند، آنها را حیوان مینامند، از آب و غذا محرومشان میکنند و به این جنایت و نسل کشی افتخار میکنند، اما در عین محکوم شدن در دادگاههای بینالمللی، به پاس این جنایات در کنگره آمریکا تشویق میگردند! در مقابل، فردی همچون رئیسجمهور قانونی ونزوئلا، خلاف تمام قوانین بینالمللی ربوده میشود. ونزوئلا نه کودککشی کرده و نه دست به نسلکشی زده است، بلکه این تاوان برخوردار بودن از منابع غنی معدنی و فسیلی و واگذار نکردن اختیار آنها به آمریکاست.
رئیس مجلس بیان کرد: آمریکا اساساً جایی از قدرت سخت، بهره میگیرد که سلطه نرم را بیاثر بداند و حالا که خود را در افول میبیند و میخواهد از فرصتهای نهایی برای تثبیت قدرت و غارت منابع، پیش از آغاز عصر جدید بهره بگیرد به ناچار به مرد دیوانه تبدیل شده است.
قالیباف تصریح کرد: امروز پایان عصر حقوق بین الملل و اعلام عصر برقراری قانون جنگل در مناسبات بین المللیست. در جهانی که خط قرمزی در نظام بین الملل وجود ندارد، برای مستقل ماندن باید قوی بود و برای قوی شدن باید متحد ماند و روز و شب تلاش کرد. ایران متحد و استوار، کابوس دشمنان است.
رئیس قوه مقننه اظهار کرد: اتحادمقدس، رشد اقتصادی پیوسته، حفظ قدرت خرید مردم، خنثیسازی اقدامات دشمنان برای بی ثبات کردن بازار، اصلاح ناترازیهای مدیریتی، ایجاد منافع راهبردی مشترک با دیگر کشورها و تقویت همه جانبهی قدرت دفاعی ایران از محورهای این قوی شدن است.
قالیباف گفت" از دولت محترم مخصوصاً ریاست محترم جمهور بابت به مرحلهی اجرا درآوردن قانونکالابرگ تشکر کنم. ممکن است در شیوهی اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد، اما مهم آن است که دولت جمهوری اسلامی با اجرای این قانون قدم بزرگی در راستای آرامش معیشتی ایرانیان برخواهد داشت و مردم میتوانند اطمینان داشته باشند که قدرت خریدشان در تهیهی کالاهای اساسی حفظ میشود.
رئیس مجلس تاکید کرد: نکته مهم آن است که دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمتها در دورههای بعدی افزایش دهد. این یارانه که امروز مستقیم به مردم خواهد رسید پیش از این به طور انحصاری در دست چند فرد و شرکت بوده و به دلیل منفعت گستردهی آنان نیز روند انتقال آن به مردم طولانیشدهاست.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: تاکید میکنم که در این طرح ارز ترجیحی حذف نمیشود بلکه منافع آن مستقیماً به خود مردم خواهد رسید و دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان میرسد البته ضرورت دارد دولت ضمن اطلاعرسانی کامل، در اجرای طرح کالابرگ با دقت عمل کند و در طول مسیر اشکالات پیش آمده را اصلاح کند.