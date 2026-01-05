باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور -هاشم مرادی مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی «احمد»، محصول سازمان سینمایی سوره، به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره این نکته که این فیلم از نظر بصری چه اتمسفر و حال‌وهوایی را دنبال می‌کرده و چگونه به آن رسیده‌اند، گفت: با توجه به اینکه حادثه بم مبنا و موضوع فیلم سینمایی «احمد» است و فیلمنامه از واقعیت شکل گرفته لذا می‌طلبید که جنس فیلمبرداری مستندگونه باشد. به همین منظور دوربین در طول فیلم سیال و در حرکت است و تلاش بر آن بود فضایی باورپذیر و رئالیستی برای مخاطب خلق کنیم.

وی درباره مهم‌ترین چالش فیلمبرداری این پروژه توضیح داد: فیلمسازی معمولا پر از چالش است، اما مهمترین چالش ما لوکیشن بود. فرودگاه مهرآباد تهران می‌بایست با فرودگاه بم تطابق پیدا می‌کرد، بخشی را باید میدانی و بخش دیگر را ویژوال انجام می‌داد. هماهنگی با ویژوال به لحاظ اجرایی باید دقیق انجام می‌شد تا از هر لحاظ باورپذیری داشته باشد.

مدیر فیلمبرداری «احمد» افزود: روزانه ۳۰۰ هنرور داشتیم و گروه لباس باید ۳۰۰ هنرور را لباس می‌پوشاند، گریم هم باید این سیصد نفر و حتی گاهی بیشتر را گریم می‌کرد تا برای فیلمبرداری آماده شوند. آماده شدن این تعداد هنرور حداقل تا ظهر طول می‌کشید و این خودش چالش بزرگی بود که ما نتوانیم از نور صبحگاهی بهره ببریم و کم سکانسی در فیلم سینمایی «احمد» داریم که خلوت و کم پرسوناژ باشد، همین امر یکی از موارد اصلی طولانی شدن زمان فیلمبرداری شد.

مرادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره همکاری با امیرعباس ربیعی گفت: فیلم سینمایی «احمد» سومین همکاری سینمایی من با آقای ربیعی بود. چند کار کوتاه هم در خدمت ایشان بودم، این همکاری‌ها موجب شده بود تا حدودی به سلیقه‌های ایشان آشنایی داشته باشم. مضاف بر این آقای ربیعی بخش اعظم تصاویر مستندی را که از حادثه بم موجود بود، جمع آوری کرده بودند و اطلاعات جامعی از حضور شهید احمد کاظمی در بم و کار‌هایی را که کرده، به دست آورده بودند و اشراف کاملی به فضای آن حادثه داشتند که این امر موجب شده بود بخش‌های زیادی از تصاویر ایستا و میزانسن‌ها مبنای مستند داشته باشند.

وی ادامه داد: اتمسفر فیلم سینمایی «احمد» بسیار به فضای اصلی نزدیک بود، اما با رعایت تکنیک‌های سینمایی که جذابیت‌های بصری و تاثیر دراماتیک داشته باشد. معمولا میزانس‌ها با تمرین و نظر آقای ربیعی صورت می‌گرفت و به هر حال بنده هم مانند هر فیلمبرداری نظرات و پیشنهاد‌هایی را که داشتم، می‌دادم و به اجماع می‌رسیدیم و با توجه به سابقه همکاری مشترک زود نتیجه می‌گرفتیم.

این هنرمند مطرح کرد: من یا هر فیلمبرداری همه تلاشش بر آن است که هر سکانسی که فیلمبرداری می‌کند، در خدمت محتوا باشد و اتمسفری را بوجود بیاورد تا منویات ذهنی کارگردان و محتوای فیلمنامه را به نحو تاثیرگذاری ارایه کند. فیلم را دوست دارم و برای من افتخاری بود که فیلمی را درباره شخصیتی که واقعا خدمتگزار مردم بوده است، کار کنم.

مرادی در پاسخ به این پرسش که چقدر از تکنیک‌های کلاسیک استفاده و چقدر سراغ رویکرد‌های مدرن رفته است، توضیح داد: در حین فیلمبرداری به این فکر نکردم که می‌خواهم کلا کلاسیک کار کنم یا مدرن و بیشتر محتوا تعیین کننده بود. ما با سوژه‌ای مواجه بودیم که مبنای مستند داشت و می‌بایست جنس فیلمبرداری به باورپذیری فیلم کمک می‌کرد لذا تا جایی که ممکن بود دوربین با اتفاقات همراه بود؛ در صورتی که در سکانس‌های اوایل فیلم تکنیک‌های کلاسیک بیشتر موردنظر بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بعد از فیلم سینمایی «احمد» چند سریال کار کرده‌ام که در مرحله پست پروداکشن هستند و در حال حاضر مشغول فیلمبرداری فیلم سینمایی با عنوان «بی بازگشت» هستیم. امیدوارم مراحل فنی‌اش طی و به جشنواره فیلم فجر ارائه بشود.