کارشناس بازار سرمایه در خصوص حذف ارز ترجیحی و واکنش بازار سهام به آن نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بحث حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مهمترین چالشهای بازار سرمایه، بحث ثبات و چند نرخی بودن ارز است. با روی کار آمدن آقای همتی، که قبلاً وزیر اقتصاد بودند و حالا ریاست بانک مرکزی را بر عهده دارند، امید به ایجاد ثبات در نرخ ارز دوباره افزایش یافته است. ایشان به طور مشخص اعتقادی به چند نرخی بودن قیمت ارز نداشته تاکید بر اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز دارند.
این کارشناس ادامه داد: روز گذشته، نرخ دلار در تالار دوم به محدوده ۱۳۰ هزار تومان رسید که در محدوده حاشیه نرخ دلار غیررسمی قرار دارد. این موضوع میتواند یکی از پارامترهای بنیادین و مثبت برای بازار سرمایه باشد، چرا که عدم ورود ارز شرکتها به اقتصاد کشور یک چالش بزرگ محسوب میشود. اگر این تحولات به درستی اجرایی شود، میتواند کنترلگر نرخ ارز باشد و حاشیه سود شرکتهای صادراتی را افزایش دهد.
غفوری در ادامه به این پرسش اشاره کرد که چرا با وجود این اخبار مثبت، بازار سهام روز گذشته واکنش معکوس نشان داد و منفی باقی بود توضیح داد: ریسک سیستماتیک سیاستهای سیاسی تأثیرگذار خواهد بود. مادامی که سایه این ریسک بر بازار سرمایه باشد، حتی در شرایط بنیادین نیز میتواند ترمز بازار را بکشد. اما با کاهش این ریسکها، انتظار میرود که بازار سرمایه بتواند به سرعت به سمت جبران جا ماندگیهای خود حرکت کند.
او با بیان اینکه اخبار بنیادین مثبت در حال تزریق به بازار است، خاطرنشان کرد که متولیان بازار نیز در تلاش هستند تا اوضاع را بهبود بخشند.