کارشناس بازار سرمایه در خصوص حذف ارز ترجیحی و واکنش بازار سهام به آن نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به بحث حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه، بحث ثبات و چند نرخی بودن ارز است. با روی کار آمدن آقای همتی، که قبلاً وزیر اقتصاد بودند و حالا ریاست بانک مرکزی را بر عهده دارند، امید به ایجاد ثبات در نرخ ارز دوباره افزایش یافته است. ایشان به طور مشخص اعتقادی به چند نرخی بودن قیمت ارز نداشته تاکید بر اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز دارند.

این کارشناس ادامه داد: روز گذشته، نرخ دلار در تالار دوم به محدوده ۱۳۰ هزار تومان رسید که در محدوده حاشیه نرخ دلار غیررسمی قرار دارد. این موضوع می‌تواند یکی از پارامتر‌های بنیادین و مثبت برای بازار سرمایه باشد، چرا که عدم ورود ارز شرکت‌ها به اقتصاد کشور یک چالش بزرگ محسوب می‌شود. اگر این تحولات به درستی اجرایی شود، می‌تواند کنترل‌گر نرخ ارز باشد و حاشیه سود شرکت‌های صادراتی را افزایش دهد.

غفوری در ادامه به این پرسش اشاره کرد که چرا با وجود این اخبار مثبت، بازار سهام روز گذشته واکنش معکوس نشان داد و منفی باقی بود توضیح داد: ریسک سیستماتیک سیاست‌های سیاسی تأثیرگذار خواهد بود. مادامی که سایه این ریسک بر بازار سرمایه باشد، حتی در شرایط بنیادین نیز می‌تواند ترمز بازار را بکشد. اما با کاهش این ریسک‌ها، انتظار می‌رود که بازار سرمایه بتواند به سرعت به سمت جبران جا ماندگی‌های خود حرکت کند.

او با بیان اینکه اخبار بنیادین مثبت در حال تزریق به بازار است، خاطرنشان کرد که متولیان بازار نیز در تلاش هستند تا اوضاع را بهبود بخشند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، ارز ترجیحی
خبرهای مرتبط
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
رشد بیش از ۱۰۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش ۹۶۲ واحدی شاخص کل بورس در مقابل ریزش شاخص کل هم وزن
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
چشم اندازه بازار سرمایه تا پایان زمستان/ توصیه به سهامداران تازه وارد
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
حذف ارز‌های ترجیحی و اثر آن بر صنایع بورسی/ برندگان و بازندگان یک تصمیم کلان ارزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عرضه نهاده‌های دامی به نرخ توافقی در بازارگاه از امروز
ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران ممنوع است
اسکله T جزیره خارگ توان صادرات ۶۷۵۰۰ بشکه نفت در ساعت را دارد+فیلم
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت پتروشیمی بیستون
صرافی XT؛ مقصدی نوظهور برای تریدر‌های فارسی‌زبان
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها
مدیریت اختلافات در سه گانه حقوقی، خانواده و قرارداد‌ها
ذات عملیات عمومی جزیره خارگ تمرکز شرکت‌های نفتی و صنایع بر تولید است
مشکلات معیشتی به تضعیف بدنه کارشناسی صنعت نفت منجر می‌شود
آخرین اخبار
ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران ممنوع است
مدیریت اختلافات در سه گانه حقوقی، خانواده و قرارداد‌ها
صرافی XT؛ مقصدی نوظهور برای تریدر‌های فارسی‌زبان
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت پتروشیمی بیستون
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
طرح NGL خارگ باعث جلوگیری از هدررفت گازهای فلر و زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی است
مشکلات معیشتی به تضعیف بدنه کارشناسی صنعت نفت منجر می‌شود
اسکله T جزیره خارگ توان صادرات ۶۷۵۰۰ بشکه نفت در ساعت را دارد+فیلم
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها
ذات عملیات عمومی جزیره خارگ تمرکز شرکت‌های نفتی و صنایع بر تولید است
عرضه نهاده‌های دامی به نرخ توافقی در بازارگاه از امروز
تأمین مالی پروژه‌های مسکونی اولویت اصلی صندوق ملی مسکن
ماده ۵۰ شاه‌کلید تعهدات دولت در حوزه زمین است
آمادگی صنعت نساجی برای رقابت با تولیدکنندگان دنیا/ نساجی مدت هاست به زنجیره جهانی متصل شده است+ فیلم
سالانه بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۵ دی ماه
قاچاق سالانه ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک در کشور
رکورد تولید روزانه ۷۲۵ میلیون متر مکعب گاز در پارس جنوبی شکسته شد
پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۵ درصد+ جزئیات
معطلی کالاها در گمرکات کشور مهم‌ترین چالش اصناف است+ فیلم
فرصت ۲۴ ساعته برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
پیش بینی افزایش ۵ تا ۶ درصدی مسافران نوروزی+ فیلم
رشد بیش از ۱۰۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۶ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد/ مصرف گاز دوباره رکورد زد
اولین محموله واردات خودرو شامل ۶ هزار دستگاه وارد بندر آپرین می‌شود+ فیلم
تحمیل اجباری کارخانه ها به بنکداران در کنار فروش روغن به فروش کیک یا تن ماهی
کاهش بیش از ۷ هزار مگاوات از اوج بار شبکه برق در تابستان امسال
قطار کامل به زودی راه اندازی می‌شود/ دروازه جدید صادرات به کشور افغانستان باز شد
کشف ۵۶۶ دستگاه استخراج رمزدارایی در شهرستان کهریزک
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴