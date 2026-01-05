شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم اعتکاف نوجوانان در مسجد شهیدمطهری محله علی آبادکتول استان گلستان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ماه رجب، زمانی خاص برای خلوت با خداست؛ فرصتی برای اعتکاف و آغاز مسیری تازه برای تقرب به پروردگار عالمیان است. در این ایام، هر لحظه می‌تواند پناهگاهی برای روح باشد و در سکوت عبادت، رحمت‌های بی‌پایان الهی به دل‌ها می‌بارد. نوجوانان قرارگاه محله اسلامی حضرت علی بن ابیطالب (ع) در مسجد شهیدمطهری محله علی آبادکتول استان گلستان گرد هم آمدند و به راز و نیاز پرداختند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - گلستان

برچسب ها: اعتکاف ، ماه رجب ، سوژه خبری
