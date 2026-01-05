باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - ایگور سرگیف با همراهی نمایندگان باشگاه و تیم پرسپولیس، دیروز مراحل تست پزشکی را پشت سر گذاشت و تا قبل از ساعت دو ظهر امروز جواب همه آزمایشات و تست‌ها و تصویربرداری‌ها مشخص خواهد شد و ایفمارک هم حسب آن گزارش خود را ارائه خواهد کرد.

ایفمارک گزارش خود را امروز به باشگاه خواهد داد و بعید است مشکلی باشد چرا که بازیکن در کوران مسابقات بوده است. به طور کلی نتایج همه تست‌ها به شکل محرمانه از سوی ایفمارک به باشگاه مربوطه و فدراسیون فوتبال ارائه خواهد شد.

مسئولان ایفمارک تاکید دارند تاکنون اصل محرمانگی را تمام و کمال رعایت کرده و صرفا در موارد خاص و در صورت لزوم درباره مباحث مطرح شده در رسانه‌ها توضیحات لازمه را ارائه کرده‌اند.