باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرد که اگر ونزوئلایی‌ها «خوب رفتار نکنند»، ضربه دوم را علیه این کشور اجرا خواهد کرد.

ترامپ در اظهاراتی گفت: «اگر آنها (ونزوئلایی‌ها) خوب رفتار نکنند، ضربه دومی دریافت خواهند کرد.» او با اشاره به اینکه عملیات اول آمریکا به اهداف اولیه خود دست یافته است، افزود که واشنگتن در حال حاضر انتظار نیاز به حمله دوم را ندارد، اما در عین حال هشدار داد که اگر با اوضاع به گونه‌ای که رضایت آمریکا را جلب کند برخورد نشود، وقوع آن حتمی خواهد بود.

در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره اینکه در حال حاضر چه کسی ونزوئلا را اداره می‌کند، ترامپ گفت: «ما با افرادی سروکار داریم، با کسانی که سوگند قانون اساسی یاد کرده‌اند؛ و از من نپرس که چه کسی کشور را اداره می‌کند، چون پاسخی به تو می‌دهم که بسیار جنجالی خواهد بود.» وقتی خبرنگار پرسید: «منظورتان چیست؟»، ترامپ پاسخ داد: «منظور این است که ما هستیم که حکومت می‌کنیم.»

ترامپ در واکنش به پرسشی درباره اظهاراتش پیرامون «دلسی رودریگز» معاون مادورو و اینکه گفته بود اگر او «کار درست» را انجام ندهد، «بهای سنگینی» خواهد پرداخت، گفت: «او با وضعیتی رو‌به‌رو خواهد شد که شاید از وضعیت مادورو هم بدتر باشد؛ چرا که مادورو بلافاصله تسلیم شد.»

ترامپ تاکید کرد که آمریکا تنها به تغییر رژیم در ونزوئلا بسنده نخواهد کرد، بلکه برای تغییر این کشور به گونه‌ای کار خواهد کرد که منافع خودش تضمین شود. او توضیح داد: «این ونزوئلا است. در منطقه ماست.» او با استناد به دکترینی که آن را «دون روهیو» نامید (که بر تضمین وجود کشور‌های موفق و پایدار در اطراف آمریکا تاکید دارد)، گفت که باید اجازه داد منابعی مانند نفت به شکلی آزاد جریان یابند.

ترامپ افزود: «ما ونزوئلا را اداره و اصلاح خواهیم کرد» و ادعا کرد که انتخابات در این کشور «در زمان مناسب» برگزار خواهد شد. او اشاره کرد که واشنگتن در حال حاضر با «افرادی که به تازگی سوگند یاد کرده‌اند» (اشاره به دولت موقتی که پس از عملیات نظامی تشکیل شده) کار دارد.

ترامپ فاش کرد که دولت او به شدت بر بازسازی زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا تمرکز کرده است و ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های نفتی آمریکایی به زودی با اشغال منابع نفتی این کشور فعالیت خود را در این بخش آغاز کنند. وی تاکید کرد که این گام، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای تضمین بهره‌مندی آمریکا از منابع طبیعی آن کشور است.

منبع: آر تی