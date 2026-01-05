هافبک ملی پوش کشورمان باز هم به دلایل خاص حضور در پرسپولیس را به تعویق انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - علی قلی زاده لژیونر ایرانی در لهستان باز هم به پیشنهاد پرسپولیس پاسخ مثبت نداد.

علی قلی زاده هافبک ملی پوش و تکنیکی فوتبال کشورمان که در تیم لخ پوزنان لهستان بازی می‌کند برای چندمین بار پیشنهاد پرسپولیس را رد کرد البته پیش از این باشگاه لهستانی مانع پرسپولیسی شدن علی قلی زاده شد، اما پیشنهاد اخیر پرسپولیس در حالی به علی قلی زاده داده شد که این بازیکن بنا بر دلایلی آنرا رد کرد.

علی قلی زاده پیشنهاد حدادی برای حضور در پرسپولیس را رد کرد و دلیل ان را عدم تمایل به تغییر تیم در سال جام جهانی و مخالفت لخ پوزنان دانست. پرسپولیس در جستجوی جایگزین برای احمدزاده و بیفوما است و گزینه‌های دیگری دارد.

علی قلی زاده امیدوار است بعد از رها شدن از مصدومیت به فرم ایده آل خود برسد و در جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی را همراهی کند.