امسال ۱۸۰ دانشجوی استان معتکف شدند

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم شهرکرد از میزبانی این دانشگاه برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، ویژه دانشجویان پسر دانشگاه های سراسر استان خبر داد. حجت الاسلام خلیلیان گفت: مراسم معنوی اعتکاف هر ساله هم‌زمان با ایام‌البیض ماه رجب، از سیزدهم تا پانزدهم این ماه برگزار می‌شود و دانشجویان را به تجربه‌ای متفاوت از زیست دانشگاهی دعوت می‌کند. وی گفت: امسال نیز اعتکاف دانشجویی ۱۴۰۴ از ۱۳ دی‌ماه آغاز شده و تا امروز ۱۵ دی‌ماه ادامه دارد؛ روز‌هایی که مصادف با ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب ۱۴۴۷ قمری است. در این سه روز، مسجد پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مکانی برای خلوت، دعا، تفکر و بازسازی روحی دانشجویان تبدیل شده‌است. این آیین معنوی، فرصتی ناب است تا دانشجویان، فارغ از فشار‌های تحصیلی و دغدغه‌های روزمره، معنویت عمیق را تجربه کنند؛ معنویتی که نه در انزوا، بلکه در جمعی هم‌دل و هم‌سال شکل می‌گیرد. امسال مسجد این دانشگاه، میزبان ۴۵ دانشجوی پسر از دانشگاه‌های سراسر استان شده که داوطلبانه سه روز از زندگی خود را به اعتکاف اختصاص داده‌اند. اعتکاف دانشجویی، به عنوان یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های فعالیت‌های فرهنگی ـ دینی در فضای دانشگاهی، نقش مهمی در تعمیق معنویت و تقویت هویت اسلامی ـ انقلابی دانشجویان ایفا می‌کند. این مراسم، بستری است برای پیوند میان علم و ایمان؛ پیوندی که در فضای دانشگاهی، اهمیتی دوچندان دارد. د انشجویان در این سه روز می‌آموزند که می‌توان در کنار پیشرفت علمی، به رشد معنوی نیز توجه داشت. دلایل حضور دانشجویان در اعتکاف متنوع است. برخی به دنبال آرامش روحی‌اند، برخی می‌خواهند ایمان خود را تقویت کنند و برخی دیگر، اعتکاف را فرصتی برای بازنگری در مسیر زندگی و اهداف آینده می‌دانند. برای بسیاری از دانشجویان، این سه روز، زمانی است برای تفکر عمیق؛ تفکری که در شلوغی روز‌های عادی کمتر مجال بروز پیدا می‌کند. از دیگر ویژگی‌های مهم اعتکاف دانشجویی، ارتباط نزدیک‌تر دانشجویان با استادان و روحانیون در فضایی غیرآموزشی است. در طول این سه روز، جلسات سخنرانی، حلقه‌های بصیرتی، تبیینی و معرفتی و گفت‌و‌گو‌های صمیمانه برگزار می‌شود که در آن، دانشجویان می‌توانند پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را آزادانه مطرح کنند. این ارتباط، به تعمیق فهم دینی و افزایش اعتماد متقابل میان دانشجویان و نهاد‌های فرهنگی کمک می‌کند.

برچسب ها: اعتکاف ، دانشگاهیان
خبرهای مرتبط
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:
نهضت اعتکاف، بین المللی شده است
معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها:
افزایش میزان درخواست‌ها و ثبت‌نام دانشگاهیان جهت حضور در مراسم معنوی اعتکاف
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت:
فعالیت‌های دانشجویی در ایام کرونا تعطیل نشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امسال ۱۸۰ دانشجوی استان معتکف شدند
آخرین اخبار
امسال ۱۸۰ دانشجوی استان معتکف شدند
۸۵۰۰ دانش آموز در چهارمحال و بختیاری معتکف شدند
توزیع ۸۷ تن جو و ذرت دامی بین دامداران صنعتی شهرستان کیار