امسال یک میلیون و پانصد هزار نفر در ایران معتکف شدند + فیلم

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به استقبال ویژه از برنامه اعتکاف در کشور گفت: در گذشته، اعتکاف‌ها با تعداد محدودی شرکت‌کننده برگزار می‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نماینده رهبری در دانشگاه‌ها از استقبال ویژه دانشجویان از برنامه اعتکاف در کشور خبر داد.

او افزود: امسال یک میلیون و پانصد هزار نفر در ایران معتکف شدند.

 

