امسال یک میلیون و پانصد هزار نفر در ایران معتکف شدند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u0645\u0635\u0637\u0641\u06cc \u0631\u0633\u062a\u0645\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0646\u0647\u0627\u062f \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0639\u062a\u06a9\u0627\u0641 \u062f\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0627\u0648 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u067e\u0627\u0646\u0635\u062f \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0639\u062a\u06a9\u0641 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n