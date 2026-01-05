باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - احمدرضا کاظمی یکی از نویسندگان «شیش ماهه» در ابتدا از ماجرای شکل‌گیری این سریال و همکاری با مهران مدیری گفت و تعریف کرد: ما پیش از این تجربه همکاری با آقای مهران مدیری در برنامه «اسکار» را داشتیم. بعد از آن برنامه قرار بود یک سریال با نام «خبر مرگش» کار کنیم. اگرچه محوریت آن سریال مرگ و مواجهه با مرگ بود، ولی، چون آن طرح از فضای کار آقای مدیری دور بود، قرار شد موضوع را تغییر بدهیم، که سریال «شیش ماهه» طراحی شد.

کاظمی درباره نوع روایت داستان و واکنش مردم نسبت به خط روایت «شیش ماهه» مبنی بر کند بودن آن توضیح داد: لزوماً کند بودن خط داستانی عیب نیست، ولی معمولاً مخاطب عادت دارد تا یک داستان اصلی تعریف شود و داستان‌های فرعی در دل آن گنجانده شود. ما با توجه محدودیت زمانی و آماده شدن سریال قبل از سال ۱۴۰۵، سراغ داستان‌های فرعی نرفتیم و سعی کردیم داستان اصلی را قسمت قسمت کنیم. برای نمونه، در یک قسمت شاهد مواجهه یک آدم با خبر مرگش باشیم. یا در یک قسمت واکنش اطرافیان را ببینیم. بنابراین، سعی کردیم هر بخش از داستان کلی را بسط بدهیم و سوژه‌ها و قصه‌های فرعی را اضافه نکردیم.

نویسنده «شیش ماهه» این نوع روایت را سبکی از داستان گفتن دانست و با بیان اینکه شاید این نوع روایت سلیقه مخاطب نباشد، تصریح کرد: بله، این نوع نحوه روایت زیاد عامه پسند نیست، ولی غلط هم نیست و کارکرد خود را دارد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر به عقب برگردید در کدام بخش‌های فیلمنامه بازنویسی یا تغییر ایجاد می‌کنید؟ گفت: معمولاً شخصیت‌های داستان مانند بسیاری از کار‌های آقای مدیری به این صورت است که یک فرد در شرایطی قرار می‌گیرد که اطرافیانش رفتار‌های غیرمعقول از خود نشان می‌دهند. اگرچه در کار‌های سابق ایشان مثل «برره» و «قهوه تلخ» دوز فانتزی قصه‌ها بیشتر بود، اما، چون «شیش ماهه» به کار‌های رئال و واقعی نزدیک‌تر است، تاحدودی برای مخاطب تازگی دارد.

کاظمی ادامه داد: شاید خیلی‌ها رفتار‌های یک خانواده نسبت به مرگ فرزندشان را تا این حد غلو شده ببینند. با این حال، فکر می‌کنم کسانی که از قسمت پنجم و ششم «شیش ماهه» را دیده‌اند منطق سریال را پذیرفته‌اند. هرچند دنیای این سریال مثل «برره» و «قهوه تلخ» آنقدر فانتزی نیست، ولی فضای رئالی دارد و برخی مخاطبان توانسته‌اند از قسمتی به بعد شخصیت‌ها و جهان سریال را بپذیرند.

«شیش ماهه» یادآور کدام سریال مهران مدیری است؟

این نویسنده در پاسخ به این سوال که به‌نظر شما «شیش ماهه» به کدام یک از آثار قبلی آقای مدیری شباهت دارد؟ گفت: سریال «شیش ماهه» از این جهت که فانتزی آثار قبلی را ندارد، شاید به سریال «قهوه پدری» از جهت فرم و جهان نزدیک‌تر باشد. یعنی داستانی در دل واقعیت جامعه، اما با یکسری اغراق‌ها. فکر می‌کنم آقای مدیری بعد از «هیولا» به این تغییر سبک نزدیک شد. بنابراین، فکر می‌کنم از لحاظ فرم و محتوا به کار‌های اخیرشان شبیه باشد، ولی از این جهت که دوباره شخصیتی در یک موقعیتی قرار می‌گیرد که اطرافیانش کار‌های احمقانه انجام می‌دهند، تاحدودی یادآور کار‌های سابق ایشان است. بنابراین، می‌توان گفت «شیش ماهه» ترکیب این دو سبک بوده است.

وی در واکنش به شوخی‌ها و لودگی‌های گنجانده شده در سریال و کم اثر بودن آنها گفت: نگارش فیلمنامه به این صورت بود که ابتدا طراحی‌ای از هر قسمت داشته باشیم، بعد یک نفر قسمت مربوطه را می‌نوشت و ما آن می‌خواندیم و تغییرات را اعمال می‌کردیم. بنابراین، شاید این یکدست بودن شوخی‌نویسی‌مان سبب شده یکسری محدودیت‌ها پیش بیاید. ولی واقعیت این است که خنداندن و نخنداندن سلیقه‌ای است؛ بخصوص اکنون که فضای مجازی سلیقه مخاطب را دستخوش تغییرات کرده است. شاید اگر این سریال سه سال پیش ساخته می‌شد، جذاب‌تر از اکنون به‌نظر می‌رسید. ما سعی کردیم موضوعات روز را در سریال بگنجانیم، ولی قهقهه مخاطب را اولویت قرار ندادیم. چون داستان در دل موضوع سیاهی مثل مواجهه با مرگ روایت می‌شود.