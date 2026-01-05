باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شایعات مربوط به تخریب خانه امین لشکر گفت: درخصوص خانه امین لشکر یک بیدقتی صورت گرفت و ما آنجا را تملک کردیم تا بازسازی کنیم.
شهردار تهران اظهار کرد: خانه امین لشکر در تملک ماست و قصد بازسازی آن را داریم البته بهدلیل همان بیدقتی، یک حکم کلی از سوی یک مجموعه صادر شده بود. آن مجموعه آمده بود و برای انجام این کار، وسیله را از شهرداری دریافت کرده بود تا زمانی که ما متوجه موضوع شدیم، جلوی آن را گرفتیم و اعلام کردیم که این ملک در تملک شهرداری قرار گرفته و قرار است بازسازی شود تا بهعنوان یک ملک میراثی باقی بماند.
زاکانی بیان کرد: موضوعی تحت عنوان «پلاکهای قرمز» در تهران وجود دارد که تحت این عنوان که مثلاً معتادان در این مکانها تجمع میکنند که آن دستگاه تحت این عنوان وظیفهاش را انجام میداد، اما جایی بوده که میراثی بوده و این وظیفه ما است که تازه آن را خریداری کردهایم تا آنجا را بازسازی کنیم.