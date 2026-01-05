شهردار تهران می‌گوید خانه امین لشکر در تملک ماست و قصد بازسازی آن را داریم تا به‌عنوان یک اثر میراثی باقی بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علیرضا زاکانی شهردار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شایعات مربوط به تخریب خانه امین لشکر گفت: درخصوص خانه‌ امین لشکر یک بی‌دقتی صورت گرفت و ما آنجا را تملک کردیم تا بازسازی کنیم. 

شهردار تهران اظهار کرد: خانه امین لشکر در تملک ماست و قصد بازسازی آن را داریم البته به‌دلیل همان بی‌دقتی، یک حکم کلی از سوی یک مجموعه صادر شده بود. آن مجموعه آمده بود و برای انجام این کار، وسیله‌ را از شهرداری دریافت کرده بود تا زمانی که ما متوجه موضوع شدیم، جلوی آن را گرفتیم و اعلام کردیم که این ملک در تملک شهرداری قرار گرفته و قرار است بازسازی شود تا به‌عنوان یک ملک میراثی باقی بماند. 

زاکانی بیان کرد: موضوعی تحت عنوان «پلاک‌های قرمز» در تهران وجود دارد که تحت این عنوان که مثلاً معتادان در این مکان‌ها تجمع می‌کنند که آن دستگاه تحت این عنوان وظیفه‌اش را انجام می‌داد، اما جایی بوده که میراثی بوده و این وظیفه‌ ما است که تازه آن را خریداری کرده‌ایم تا آنجا را بازسازی کنیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: میراث فرهنگی ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
طباطبایی: زاکانی از پزشکیان حکمی نگرفته است
سخنگوی دولت:
گزارش وزارت دفاع درخصوص جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دولت ارائه شد
قائم‌پناه: باید زمینه اجرا برای همه هنرمندان فراهم شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهاجرانی: پرداخت اعتبار ماهانه یک‌میلیون تومانی به همه دهک‌ها تصویب شد
سرلشکر موسوی: فراجا با همراهی مردم آشوبگران را جای خود می‌نشاند
برخورد لازم با دستگاه‌های متخلف در حفر تونل در تهران صورت می‌گیرد
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۵ دی
صف معترضان از آشوب‌طلبان جداست/ مادورو خلاف تمام قوانین بین‌المللی ربوده شد
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار مجلس
گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور
خانه امین لشکر را برای بازسازی خریداری کردیم
آخرین اخبار
خانه امین لشکر را برای بازسازی خریداری کردیم
گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور
صف معترضان از آشوب‌طلبان جداست/ مادورو خلاف تمام قوانین بین‌المللی ربوده شد
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۵ دی
برخورد لازم با دستگاه‌های متخلف در حفر تونل در تهران صورت می‌گیرد
سرلشکر موسوی: فراجا با همراهی مردم آشوبگران را جای خود می‌نشاند
مهاجرانی: پرداخت اعتبار ماهانه یک‌میلیون تومانی به همه دهک‌ها تصویب شد
تاکید عراقچی بر تداوم تعاملات دیپلماتیک و پیگیری حقوق ایران در سازمان‌های بین‌المللی
برای اجرای طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی، به استانداران اختیاراتی داده شده است
پزشکیان: احترام به مردم و شنیدن مطالبات آنان، اصل حکمرانی دولت است
جزئیات آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوار‌ها
پزشکیان: پراکندگی منابع عمرانی پایان می‌یابد
عارف: حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم
کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد
سفیر جدید ایران در گرجستان با عراقچی دیدار کرد
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با وزیر امور خارجه
بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دستور هفته جاری مجلس
برنامه جامع کاهش سالانه قاچاق کالا و ارز تدوین و ابلاغ نشده است
استرداد قطعی لایحه «امنیت زنان» به دولت در صورت عدم اصلاح مواد آن در مجلس