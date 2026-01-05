باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد اقدمنژاد، مجری برنامه «اعجوبهها» در ابتدا از تغییر رویکرد این برنامه در دعوت از کودکان و تعریفی که از اعجوبه دارد، گفت و توضیح داد: یکی از مهمترین تفاوتهای این فصل نسبت به فصلهای گذشته به نمایش گذاشتن شیرینکاری کودکان است. وقتی کارگردان و سردبیر بازیها را طراحی میکردند به این نتیجه رسیدند که اعجوبه فقط در صحنه نباشد و ارتباطش با پدر و مادر نشان داده شود.
اقدمنژاد با بیان اینکه ما به دنبال نشان دادن جذابیت کودک در کانون گرم خانواده بودیم، افزود: بنابراین، اگر اعجوبهای روی صحنه میآید، قرار نیست توانمندی خاصی از خود نشان دهد؛ چراکه تمام کودکان ایران زمین اعجوبه هستند و تمام خانوادهها امکان شرکت در برنامه را دارند.
مجری برنامه «اعجوبهها» با اشاره به روال شرکت در برنامه افزود: قبل از شروع برنامه مصاحبهای هست تا ضمن شناسایی علاقهمندی کودکان، کودک احساس غریبی با صحنه نکند و بتواند جلوی دوربین صحبت کنند. بنابراین، با کودکان به نحوی رفتار میشود که گویا در حال تفریح کردن هستند. «اعجوبهها» قرار نیست کارگاه آموزشی برای کودکان باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه شد که بعد از سالها همکاری در پشت صحنه، اجرای برنامه «اعجوبهها» را به عهده گرفتید؟ گفت: وقتی از پشت صحنه مقابل صحنه قرار میگیرید، بیشتر از دغدغهها باخبر میشوید. تجربه پشت صحنه بسیار به من کمک کرد و یکی از نقاط قوت این فصل توجه به تئاتر کودکان بود؛ به این صورت که آنان با زبان خودشان مسائل مختلف را اجرا میکنند. ما سعی کردیم تئاتر کودکان را پررنگتر کنیم؛ چون در تئاتر خلاقیت کودکان رشد زیادی پیدا میکند.