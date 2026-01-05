مدیر قرارگاه سلامت بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام(ره)از ارائه بیش از ۱۶ هزار خدمت درمانی توسط بیمارستان سیار برکت در شهرستان مروست استان یزد طی مدت ۱۰ روز خبر داد‌.

باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب محمدی مدیر قرارگاه سلامت بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام(ره) با اشاره به خدمات بنياد برکت در بیمارستان سیار برکت شهرستان مروست اظهار کرد: «این بیمارستان سیار طی یک بازه ۱۰ روزه موفق شد بیش از ۱۶ هزار خدمت بهداشتی و درمانی به مردم این منطقه ارائه دهد که نشان‌دهنده تلاش جهادی و هماهنگ تیم‌های درمانی و اجرایی است.»

وی با بیان اینکه خدمات ارائه‌شده طیف گسترده‌ای از نیازهای درمانی مردم را پوشش داده است، افزود: «در بیمارستان سیار بنیاد برکت خدماتی از جمله بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، ارتوپدی، ویزیت اطفال، جراحی عمومی، ویزیت بیماری‌های داخلی و عفونی، ویزیت عمومی، گوش و حلق و بینی، نفرولوژی، رادیولوژی، چشم‌پزشکی، مامایی، فیزیوتراپی و خدمات اتاق عمل به مراجعان ارائه شد.»مدیر قرارگاه سلامت بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام(ره) با اشاره به مشارکت گسترده کادر درمانی در این طرح تصریح کرد: «این مأموریت با حضور ۱۵۰ پزشک عمومی و متخصص از سراسر کشور اجرا شد و بیش از ۴۰ نفر نیز در بخش‌های پشتیبانی و خدمات اجرایی، بیمارستان سیار را همراهی کردند.»

محمدی با تشریح آمار خدمات ارائه‌شده گفت: «در این مدت، ۶ هزار و ۳۴۴ مورد ویزیت عمومی و تخصصی، ۷۲۸ خدمت دندان‌پزشکی، ۵۳۶ مورد تصویربرداری، ۴۴۶ مورد بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی، ۱۸۸ مورد نوار قلب، ۶۳۴ مورد سرم‌تراپی و تزریقات، ۱۷۷ عمل جراحی، ۶۰۵ خدمت آزمایشگاهی، ۳۳۹ مورد فیزیوتراپی و ۵ هزار و ۹۸۸ خدمت دارویی به بیماران ارائه شد.»
همچنین در این بیمارستان خدمات تخصصی به بیماران ارائه شد که‌ این‌ خدمات عبارت است جراح و متخصص بیماری‌های زنان، زایمان و نازایی - متخصص قلب و عروق - متخصص بیماری‌های داخلی - متخصص جراحی عمومی - پزشک عمومی – جراح و متخصص چشم، فلوشیپ جراحی پلاستیک چشم و انحراف چشم – متخصص بیماری‌های عفونی – متخصص اطفال – متخصص توانبخشی و دردهای ستون فقرات و مفاصل و عضلات - دندانپزشک - متخصص ارتوپد و فلوشیپ جراحی ستون فقرات – داروساز – متخصص گوش و حلق و بینی، جراحی سر و گردن – متخصص رادیولوژی و سونوگرافی - متخصص بیهوشی و مراقبتی‌های ویژه - متخصص جراحی کلیه و و مجاری ادراری و ناباروری – متخصص پوست و مو – متخصص طب فیزیکی و توانبخشی – متخصص طب اورژانس – فوق تخصص کلیه و فشار خون – متخصص کودکان، ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ مراقبت‌های ویژه کودکان طی این ۱۰ روز به بیماران در مروست خدمات ارائه داده.اند.

وی خاطرنشان کرد: «در طول اجرای این طرح، ۹۹ تخت بیمارستانی به‌صورت روزانه در اختیار بیماران قرار داشت تا خدمات درمانی با کیفیت و سرعت مناسب ارائه شود.» مدیر قرارگاه سلامت بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان امام(ره) در پایان با قدردانی از دستگاه‌های همکار گفت: «بیمارستان سیار بنیاد برکت با همکاری بسیج جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، فرمانداری مروست و سایر دستگاه‌های اجرایی برپا شد و خوشبختانه با استقبال خوب مردم منطقه مواجه گردید.»

