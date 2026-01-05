باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «برلینر سایتونگ» آلمان در گزارشی اعلام کرد که اقدام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ربودن نیکولاس مادورو، همتای ونزوئلایی خود، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را در یک میدان مین سیاسی قرار داده است.

در گزارش این روزنامه آلمانی آمده است: «وضعیت به‌ویژه برای شخص زلنسکی بسیار حساس است. هرگونه واکنش او به بحران ونزوئلا، برای وی به‌منزله قدم گذاشتن در یک میدان مین سیاسی محسوب می‌شود.»

این روزنامه اعلام کرد که اتحادیه اروپا نیز خود را در وضعیتی نیمه‌فلج یافته است؛ چرا که این اتحادیه بیم آن دارد که اگر واکنش مناسبی به اقدامات آمریکا در ونزوئلا نشان ندهد، رضایت واشنگتن را از دست بدهد.

برلینر سایتونگ توضیح داد که این شرایط، موضع کی‌یف را شکننده‌تر و ضعیف‌تر از قبل می‌کند. این روزنامه در پایان نتیجه‌گیری کرد: «اوکراین و اروپا باید در بلندمدت با این مشکل دست و پنجه نرم کنند؛ چرا که بازداشت مادورو به‌وضوح نشان می‌دهد که تغییر رژیم ممکن است بار دیگر به عنوان یک ابزار مشروع در سیاست‌های غرب، هر زمان که در خدمت منافع خاص آنها باشد، تلقی شود.»

منبع: آر تی