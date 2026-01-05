مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از انعقاد قرارداد خرید ۲۰۰۰ دستگاه ون جدید برای نوسازی ناوگان فرسوده ون‌های پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی رحیمی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ضمن تشریح روند واگذاری ون‌های فرسوده (وانا)، از انعقاد قرارداد خرید ۲۰۰۰ دستگاه ون جدید با شرکت ایران‌خودرو دیزل برای نوسازی ناوگان فرسوده ون‌های پایتخت خبر داد و گفت: در حوزه نوسازی ناوگان تاکسیرانی، سازمان تاکسیرانی شهر تهران اقدامات خوبی انجام داده است. 

وی با اشاره به فرسودگی ون تاکسی‌ها به دلیل عمر بالا، عنوان کرد: تعداد ون‌های شهرداری تهران (وانا) ۲۵۰ دستگاه بوده که هم‌اکنون ۴۵ دستگاه وانا به متقاضیان واگذار شده است.

رحیمی افزود: ون‌های باقیمانده نیز طی مرحله دوم قرعه‌کشی که برگزار خواهد شد، در فرایند واگذاری قرار می‌گیرند و به ناوگان تاکسیرانی خواهند پیوست.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران درخصوص شرایط متقاضیان ون تاکسی‌های جدید گفت: متقاضیان باید از شرایطی مانند دارا بودن پروانه معتبر تاکسیرانی، دارا بودن مالکیت تاکسی ون فرسوده، ارائه تعهد نامه رسمی مبنی بر نصب GPS بر روی خودروی جدید، ارائه تعهدنامه فعالیت در خطوط تعیین شده توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران و تعهد به عدم واگذاری خودروی نوپلاک از زمان تحویل (به مدت ۵ سال) به غیر تحت هر عنوان قانونی یا قراردادی اعم از صلح، بیع، وکالت و اجاره برخوردار باشند.

وی با اشاره به فرسودگی ون‌ها و تلاش برای افزایش نوسازی در این بخش، تصریح کرد: قرارداد با شرکت ایران‌خودرو دیزل برای خرید ۲۰۰۰ دستگاه ون نیز انجام شده است که اجرای آن با تسهیلاتی که در نظر گرفته شده، در دستور کار قرار دارد.

رحیمی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تداوم روند نوسازی، ناوگان تاکسیرانی تهران به تدریج بهبود یابد و خدمات مطلوب‌تر و ایمن‌تری به شهروندان ارائه شود.

