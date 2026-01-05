معاون وزیر جهاد با اشاره به کنترل شیوع بیماری تب برفکی گفت:به‌زودی بیش از ۷۵ راس دام سبک و سنگین کشور به شکل رایگان واکسینه می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری امروز گفت: دو بیماری خطرناک امروز جهان در دام و طیور تب برفکی و آنفولانزا فوق حاد پرندگان است که به دلیل رفتار و ماهیت این دو نوع ویروس است.

به گفته وی، این دو ویروس حدود یک قرن است که وجود دارد و واکسن آنها هم تهیه شده اما بر اساس گزارش‌های جهانی این دو ویروس طی دو سال گذشته تغییر رفتار داده و از سال ۲۰۲۴ میلادی آنفولانزا فوق حاد پرندگان برای اولین بار از طیور به پستانداران و دام‌های سنگین منتقل شده است.

رفیعی پور ادامه داد: اگر جامعه جهانی به این مسائل توجه لازم را نداشته باشند شاهد پاندمی خطرناک مچ شدن ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و انسان خواهیم بود.

معاون وزیر جهاد افزود: رفتار ما در این سازمان برای شناسایی به موقع بیماری، مبارزه و پیشگیری علیه بیماری، پدافند غیرعامل است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به ساخت داخل واکسن تب برفکی سویه جدید بیان کرد: با تایید این واکسن، واکسیناسیون سراسری رایگان برای ۵.۵ میلیون راس دام سنگین و حدود ۷۰ میلیون راس دام سبک انجام خواهد شد.

رفیعی پور با بیان اینکه ۲۰۰ هزار نقطه همه‌گیری شناسی در کشور وجود دارد، افزود: طی ۳ ماه گذشته واکسیناسیون علیه تب برفکی در دامداری‌های صنعتی و غیرصنعتی انجام شده است چراکه سرعت این ویروس ۲۰ برابر ویروس کرونا بود.

به گفته وی، کانون‌های تب برفکی سویه جدید تا پایان آذر ماه ۹۹۶ کانون بود و بیماری در کشورما کنترل شده است، در حالیکه ترکیه با وجود داشتن واکسن این ویروس هنوز درگیر تب برفکی است.

وی با  بیان اینکه بیش از ۱۰ میلیون دوز واکسن تب برفکی خریداری شده است، افزود: تا پایان آذر ماه ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن در دامداری‌های کشور استفاده شده است که ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دوز واکسن برای دامداری‌های صنعتی و نیمه صنعتی با هزینه ۱۵۰ هزار تومان بود و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن برای دام‌های روستایی و عشایری به شکل رایگان انجام شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره استان‌های درگیر بیماری تب برفکی بیان کرد: استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، فارس، اردبیل و قم درگیر بیماری بودند به طوریکه تهران در تعداد کانون تب برفکی سویه جدید رتبه یک را داشت که با واکسیناسیون سراسری این بیماری در حال کنترل است. گفتنی است در این خصوص از سوی سازمان دامپزشکی کشور ۴۰۰ میلیارد تومان و بخش خصوصی یک میلیارد تومان اعتبار تخصیص  شده است.

وی ادامه داد: امسال تا آذرماه شاهد کاهش ۳۶ درصدی کانون بیماری ابله، ۴۷ درصد کانون بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک، ۸ درصد کانون بیماری لمپی اسکین، ۱۶ درصد کانون تب مالت و… بودیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: اردیبهشت ۱۴۰۵ از واکسن بومی آنفولانزای فوق حاد پرندگان با اعتبار ده‌ها یورو در داخل رونمایی می‌شود.

برچسب ها: تب برفکی ، بیماری دام
