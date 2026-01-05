باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه مردم ایران را مصداق بارز نقض آشکار حقوق بشر دانست و اظهار کرد: یکی از بارزترین مصادیق نقض حقوق بشر به واسطه اعمال تحریمها، تأثیر منفی و مخرّب مستقیم و غیرمستقیم آنها بر سیستم بهداشت و درمان بیماران به ویژه بیماران خاص و نادر است.
سراج همچنین گزارش گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر درباره پیامدهای مخرّب تحریمها بر حق سلامت و چالشها و مشکلات دسترسی مردم ایران به دارو و تجهیزات پزشکی را مورد توجّه قرار داد و گفت: تحریمهای یکجانبه نه تنها حق سلامت مورد تصریح در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقض میکنند، بلکه زندگی هزاران نفر را تهدید میکنند.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با اشاره به فوت غمانگیز یک دختر بوشهری به دلیل تحریمها علیه کشورمان، بیان کرد: آمنه، دختر ایرانی که بر اثر یک بیماری نادر و دردناک به کما رفت، هیچ نمونه سازگاری برای او حتی از بین اعضای خانوادهاش پیدا نمیشد. این خون بهحدّی نایاب بود که در سطح بینالمللی برای یافتن آن با ۲۳ کشور تماس حاصل گردید، ولی در نهایت به دلیل موانع تحریمی که موجب تأخیر چند روزه شد، آمنه پیش از رسیدن خون نجاتبخش فوت شد!
وی افزود: هزاران نفر از بیماران ایرانی به دلیل تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران و نرسیدن دارو و تجهیزات پزشکی و یا تأخیر در دسترسی به آن با مرگ مواجهاند. اگرچه تحریمها نباید داروها و تجهیزات پزشکی را شامل شود، اما ارائه آنها به ایران بهدلیل تأثیر تحریمها بر شرکتهای مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه و محدودیّتهای پرداختی بینالمللی و ... بهشدّت کاهش یافته است.
دبیر ستاد حقوق بشر در پایان یادآور شد: تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی که به بهانههای سیاسی علیه ایران اعمال شده و به مردم عادی و بیماران آسیب جدّی وارد میکند، به ویژه تحریمهایی که مانع دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی میشوند، نقض حقوق بنیادین بشر و جنایت علیه بشریّت محسوب میشوند. سازمانهای بینالمللی حقوق بشری باید با اتخاذ سیاستها و ارائه راهکارهای اصولی، مانع تحریمهای غیرانسانی شده و عاملان و آمران تحریم را پاسخگو کنند.
منبع: قوه قضاییه