باشگاه خبرنگاران جوان - سال‌هاست تلاش برای ساختن چیپسی سالم که در آن مزه‌ فدای سلامت نشود، به بن‌بست خورده است. حالا دانشمندان علوم غذایی مدعی‌اند با ترکیب سبزیجات کامل و یک فناوری پخت نوین، راهی پیدا کرده‌اند که بدون روغن هم بتوان چیپس خوش‌خوراک تولید کرد.

کمتر کسی می‌تواند بعد از خوردن یک دانه چیپس دست نگه دارد؛ و دقیقا همین موضوع، مشکل اصلی این خوراکی محبوب است. چیپس‌های سرخ‌شده سرشار از چربی‌ها و روغن‌های ناسالم‌اند؛ موادی که مصرف مداومشان با مشکلات مختلف سلامتی گره خورده است. با این حال، همین ترکیب‌های چرب و نمکی همان طعمی را می‌سازند که انسان به‌طور غریزی دوست دارد.

در دهه‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای جایگزین‌کردن چیپس‌های سنتی با نسخه‌های سالم‌تر انجام شده است. از پختن در فر گرفته تا کاهش روغن، اما اغلب این روش‌ها یا ارزش غذایی را پایین می‌آورند یا نتیجه‌ای کم‌رمق از نظر طعم و بافت به دست می‌دهند. به گفته «چانگ چن»، پژوهشگر علوم غذایی دانشگاه کرنل، پاسخ این چالش شاید در ترکیب چغندر و روشی به نام «خشک‌کردن با خلا مایکروویوی» یا MVD باشد.

هدف تیم پژوهشی، تولید یک میان‌وعده سالم از سبزیجات کامل، با مواد کاملا طبیعی و فیبر بالا بوده است؛ آن هم بدون حتی یک قطره روغن.

در روش MVD، رطوبت سبزیجات با سرعت بالا و در دمایی پایین‌تر از روش‌های رایج گرفته می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود مواد مغذی که معمولا در فرآیندهای طولانی پخت از بین می‌روند، تا حد زیادی حفظ شوند.

در عین حال، این فناوری نشاسته لازم برای ایجاد بافت ترد و پف‌دار چیپس را نگه می‌دارد؛ ویژگی‌ای که معمولا فقط در سرخ‌کردن عمیق دیده می‌شود. پژوهشگران می‌گویند چیپس‌های چغندری تولیدشده با این روش نه‌تنها ترد هستند، بلکه حتی از چیپس‌های سرخ‌شده هم صدای «خرچ» بیشتری دارند.

انتخاب چغندر هم تصادفی نبوده است. این سبزی ریشه‌ای در مقایسه با سیب‌زمینی، فیبر، ویتامین و مواد معدنی بیشتری دارد؛ از ویتامین C و پتاسیم گرفته تا آهن و منگنز. اگر بتوان طعم و بافت محبوب چیپس را با چنین ماده‌ای بازتولید کرد، نتیجه فقط یک جایگزین سالم نیست، بلکه نسخه‌ای بهبودیافته از چیپس کلاسیک خواهد بود.

تیم دانشگاه کرنل معتقد است این روش به چغندر محدود نمی‌شود و می‌تواند برای سیب‌زمینی، کدو حلوایی و حتی میوه‌هایی مانند سیب هم به کار رود. اگر این فناوری به تولید انبوه برسد، شاید در آینده نزدیک، خوردن چیپس دیگر مترادف با عذاب وجدان نباشد.

منبع: همشهری آنلاین