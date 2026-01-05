وزیر خارجه چین با محکوم کردن ربودن مادورو توسط آمریکا، اعلام کرد پکن نقش واشنگتن به عنوان پلیس خودخوانده را به رسمیت نمی‌شناسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وانگ یی، وزیر امور خارجه چین با بیان اینکه حوادث ونزوئلا مورد توجه گسترده بین‌المللی قرار گرفته است، تاکید کرد که هیچ کشوری مجاز نیست در صحنه بین‌المللی به عنوان پلیس یا قاضی جهانی عمل کند.

اظهارات وانگ در جریان دیدار با اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان بیان شد. این دیپلمات بلندپایه چینی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی بین‌المللی با تشدید فشار‌های یک‌جانبه، پیچیده‌تر و آشفته‌تر شده است، خاطرنشان کرد که تغییر ناگهانی اوضاع در ونزوئلا توجه زیادی را از سوی جامعه جهانی جلب کرده است.

وانگ یی گفت که چین معتقد نیست هیچ کشوری بتواند نقش پلیس بین‌المللی را ایفا کند و موافق نیست که هیچ طرفی برای خود صفت قاضی بین‌المللی قائل شود.

او با تاکید بر اینکه حاکمیت و امنیت همه کشور‌ها باید تحت قوانین بین‌المللی به طور کامل محافظت شود، تصریح کرد که کشورش همواره با تهدید به استفاده از زور یا توسل به آن در روابط بین‌الملل و همچنین تحمیل اراده یک کشور بر کشوری دیگر مخالف است.

در ۳ ژانویه جاری، آمریکا حمله گسترده‌ای را به ونزوئلا آغاز کرد که منجر به بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور و همسرش سیلیا فلورس و انتقال آنها به نیویورک شد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نیکولاس مادورو ، ونزوئلا و آمریکا ، وزیر خارجه چین
مادورو روز دوشنبه در دادگاه فدرال منهتن حاضر می‌شود
ترامپ با ربودن مادورو، زلنسکی را وارد میدان مین سیاسی کرد
ترامپ با تهدید به حمله دوم: ونزوئلا را ما اداره می‌کنیم!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۵ دی ۱۴۰۴
حمله آمریکا به ونزوئلا ناقض قوانین بین‌المللی بود ولی اما متأسفانه سران وحشی آمریکا جنایتکار درک نمی کنند، نمی دانند، نمی فهمند و توجهی نمی کنند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۱۵ دی ۱۴۰۴
در سال 2001 ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به همراه مزدورانشان به بهانه مبارزه با تروریسم، القاعده و طالبان به افغانستان تجاوز و حمله کردند و متأسفانه در این مدت 21 سال بیش از 999 هزار نفر مردم مظلوم، بی دفاع و بی گناه افغانستان را قتل عام کردند و هم به زنان افغانی تجاوز کردند و سازمان های بین المللی هم متأسفانه از سال 2001 تاکنون فقط سکوت اختیار کردند چرا؟
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۵ دی ۱۴۰۴
در سال 2001 ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به بهانه مبارزه با تروریسم، القاعده و طالبان به افغانستان تجاوز و حمله کرده است و متأسفانه در این مدت 21 سال بیش از 999 هزار نفر کشته بر جای گذاشت
دنیا متأسفانه از سال 2001 تاکنون فقط سکوت اختیار کرده است چرا؟
۱
۲
پاسخ دادن
