وانگ یی، وزیر امور خارجه چین با بیان اینکه حوادث ونزوئلا مورد توجه گسترده بین‌المللی قرار گرفته است، تاکید کرد که هیچ کشوری مجاز نیست در صحنه بین‌المللی به عنوان پلیس یا قاضی جهانی عمل کند.

اظهارات وانگ در جریان دیدار با اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان بیان شد. این دیپلمات بلندپایه چینی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی بین‌المللی با تشدید فشار‌های یک‌جانبه، پیچیده‌تر و آشفته‌تر شده است، خاطرنشان کرد که تغییر ناگهانی اوضاع در ونزوئلا توجه زیادی را از سوی جامعه جهانی جلب کرده است.

وانگ یی گفت که چین معتقد نیست هیچ کشوری بتواند نقش پلیس بین‌المللی را ایفا کند و موافق نیست که هیچ طرفی برای خود صفت قاضی بین‌المللی قائل شود.

او با تاکید بر اینکه حاکمیت و امنیت همه کشور‌ها باید تحت قوانین بین‌المللی به طور کامل محافظت شود، تصریح کرد که کشورش همواره با تهدید به استفاده از زور یا توسل به آن در روابط بین‌الملل و همچنین تحمیل اراده یک کشور بر کشوری دیگر مخالف است.

در ۳ ژانویه جاری، آمریکا حمله گسترده‌ای را به ونزوئلا آغاز کرد که منجر به بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور و همسرش سیلیا فلورس و انتقال آنها به نیویورک شد.

