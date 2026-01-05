افزایش ۴۹ درصدی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن/۶ نفر جان باختند

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد با اشاره به آمار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در فصل سرما، اظهار کرد: از ابتدای فصل سرما، یعنی از یکم مهر ۱۴۰۴ تا کنون، در مجموع تعداد ۲۹۶ مورد مسمومیت ناشی از استنشاق گاز مونوکسید کربن ثبت شده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۹۹ مورد بود که نشان‌دهنده رشد حدود ۴۹ درصدی نسبت به سال گذشته است و در این بازه زمانی، متأسفانه ۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

او با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی می‌تواند جان افراد را نجات دهد، تأکید کرد: نصب هشداردهنده گاز مونوکسید کربن، به‌ویژه در نزدیکی اتاق خواب‌ها، می‌تواند در مواقع اضطراری زندگی افراد را حفظ کند؛ همچنین در مواقع مشکوک به نشتی گاز یا گازگرفتگی، روشن یا خاموش کردن وسایل برقی و ایجاد جرقه می‌تواند بسیار خطرناک و فاجعه بار باشد.

رئیس اورژانس فارس همچنین هشدار داد که بیشترین موارد سهل انگاری منجر به مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ناشی از استفاده از حرارت زغال یا وسایلی مانند پیک نیک در فضا‌های بسته است؛ موضوعی که نیازمند هوشیاری، رعایت دقیق نکات ایمنی، آگاهی و توجه جدی خانواده‌ها برای جلوگیری از وقوع حوادث خطرناک است.

عابد در ادامه تأکید کرد: رعایت اصول ایمنی شاید ساده به نظر برسد، اما همین سادگی گاهی مرز بین زندگی و مرگ را تعیین می‌کند؛ استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، بررسی مسیر دودکش، تأمین جریان مناسب هوا در فضا‌های بسته و تماس فوری با اورژانس ۱۱۵ در صورت مشاهده علائم گازگرفتگی، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز حوادث جبران ناپذیر دارد.

منبع: اورژانس فارس