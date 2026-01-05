سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش این کمیسیون در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را قرائت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) در ارائه گزارش این کمیسیون درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به ارائه این گزارش در یکی از جلسات هفته گذشته صحن علنی مجلس گفت: بودجه یعنی پیش بینی درآمد‌ها و تعیین اولویت‌های کشور برای انجام هزینه که عمده هزینه‌های کشور شامل هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان است.

نماینده مردم شیروان در مجلس درباره تامین مستمری بگیران و مددجویان نهاد‌های حمایتی و تامین سبد معیشت مردم مانند یارانه نان و گندم و ... را از جمله هزینه‌های اجتناب ناپذیر خواند و بیان کرد: از طرفی درآمد‌های کشور هم از فروش نفت و مالیات است. در بودجه ۱۴۰۵ براساس پیش بینی درآمد‌ها چند اتفاق از جمله توجه به افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی اتفاق افتاده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: این افزایش برای مستمری بگیران، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تا میزان ۴۰ درصد است. اتفاق دیگری که در بودجه به نفع مردم افتاده است، جلوگیری از افزایش ۲ واحد درصد به مالیات بر ارزش افزوده است که به معنای جلوگیری افزایش قیمت کالا و خدمات است.

قدرتی تصریح کرد: در مجموع نظر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در خصوص کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، با توجه به اصلاحاتی که انجام شده، مثبت است.