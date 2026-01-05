باشگاه خبرنگاران جوان _ به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان سینا خواجهجهرمی رئیس بیمارستان ایرانمهر سراوان از انجام موفق جراحی آبمروارید از نوع پیشرفته برای سه عضو یک خانواده در این بیمارستان خبر داد و اظهار داشت: این اعمال جراحی طی یک روز و با موفقیت کامل توسط سرکار خانم دکتر ساناز عموشاهی متخصص چشم پزشکی انجام شد.
وی افزود: این خانواده شامل یک زوج سالمند ۹۵ و ۸۵ ساله به همراه دخترشان بودند که هر سه به درجات شدید کاهش بینایی مبتلا بودند، بهگونهای که پیش از عمل، تنها قادر به تشخیص نور بودند. با این حال، پس از انجام جراحیها و با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته اتاق عمل بیمارستان ایرانمهر سراوان، بیماران به سطح بسیار مطلوبی از بینایی دست یافتند.
دکتر خواجهجهرمی انجام موفق این جراحیها در سنین بسیار بالا را نشاندهنده دانش تخصصی، مهارت بالای جراح و آمادگی کامل تیم درمانی بیمارستان ایرانمهر سراوان در ارائه خدمات تخصصی چشمپزشکی و سایر خدمات درمانی پیشرفته دانست و تاکید کرد: این اقدام درمانی نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی بیماران و بازگشت استقلال بینایی آنان داشته است.
وی گفت: وضعیت عمومی هر سه بیمار رضایتبخش گزارش شده و روند مراقبتها و پیگیریهای پس از عمل مطابق با پروتکلهای درمانی در حال انجام است.