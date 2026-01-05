باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه مویدی اظهار کرد: بیضا با بیش از ۶۳ واحد فعال مرغ گوشتی، حائز رتبه دوم تامین مرغ استان فارس است.

او پیش بینی کرد: تا پایان سال جاری بیش از هفت میلیون و ۵۱۰ هزار قطعه جوجه ریزی در سطح واحد‌های مرغداری گوشتی این شهرستان انجام شود.

به گفته مویدی؛ میزان جوجه ریزی در مرغداری‌های شهرستان بیضا امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول با توجه به ضرورت توسعه واحد‌های پرورش دام و طیور ابراز امیدواری کرد: این روند رو به رشد در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

او بیان کرد: این جوجه‌ها به ترتیب از سویه‌های آرین، رأس و کاب هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا با اشاره به اهمیت دستورالعمل‌های قرارگاه امنیت غذایی و نظارت بر تولید مرغ، توزیع و تأمین نهاده‌های مورد نیاز مرغداران، تاکید کرد: تعداد جوجه‌ریزی در این واحد‌ها و فرآیند عرضه مرغ با رصد، پایش و بازدید‌های مشترک کارشناسان اداره بهبود تولیدات دامی، تنظیم بازار و دامپزشکی کنترل و مدیریت می‌شود.

منبع: جهاد کشاورزی