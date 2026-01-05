مهدیه پلاستیک شکلات آورد و گفت: «واسه سردار سلیمانی صلوات بفرستید.»دستش را گرفتم و نشاندمش کنار خودم. سفره دلش را باز کرد: «راستش من شب اولی که اومدم مسجد، تازه موقع خواب یادم اومد نذری که به روح سردار قول داده بودم رو یادم رفته.من یه چیزی از سردار سلیمانی می‌خواستم، که جور شد. بعدش گفتم روز شهادتش شکلات پخش می‌کنم. اصلا واسه همین از دیروز هی زنگ می‌زدم به خونه‌مون. امروز بالاخره مامانم شکلات‌ها رو آورد.»مهدیه رضایت نداد حاجتش را به کسی بگویم.

لحظه دیدار

زهرا می‌گوید: «من از ظهر همش چشمم به سرگروه‌ها بود بلکه گوشی‌هامون رو زودتر بیارن. وقتی دیدم با یه بغل گوشی وارد مسجد شدن، به دوستام گفتم: دست و جیغ و هورا!»راست می‌گوید؛ با ورود موبایل‌ها صدای شادی نوجوان‌ها هم بلند شد. انگار در بیست و چهار ساعت گذشته عضوی از بدنشان را نداشتند! تا جایی که دیدم؛ اکثرشان بی‌معطلی اینترنت موبایل را روشن کرده و درجا وارد اینستاگرام شدند. زهرا خانم هم به مادرش که تماس گرفته بود گفت: «مامان من خوبه خوبم، قطع کن که نیم ساعت وقت دارم استوری بگیرم!»