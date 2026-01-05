باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در بدو ورود به مکه مکرمه، در ایستگاه قطار مورد استقبال مسئولان بعثه مقام معظم رهبری و ستاد عملیات عمره قرار گرفت.
در این مراسم، حجتالاسلام عمار ابوطالبی، مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه، آقای حسن زرنگار، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده، جمعی از روحانیون و آقایان ناصر حویزاوی رئیس دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت و علی اصغری رئیس ستاد عملیات عمره در مکه مکرمه و اعضای ستاد و بعثه حضور داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب در مراسم استقبال در سخنانی با سپاسگزاری از خداوند، ضمن تبریک اعیاد ماه رجب و تسلیت سالروز ارتحال حضرت زینب کبری (س)، گفت: خداوند ان شاءالله جامعه ما را جامعهای علوی، فاطمی و زینبی قرار دهد.
وی افزود: به حمدالله برنامهها در مدینه منوره به خوبی برگزار شد و عزیزان نهایت همکاری و خدمتگزاری را داشتند. برخی کاستیها نیز با پیگیریهای ریاست محترم سازمان حج و زیارت در حال رفع است و امیدواریم در شهر مکه نیز زائران بتوانند برنامههای خود را با آرامش و سهولت انجام دهند.
در این سفر، آقای علی رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت و حجتالاسلام سید حسین رکن الدینی، معاون فرهنگی نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، امیرالحاج را همراهی میکنند.