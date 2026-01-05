رییس فدراسیون وزنه‌برداری گفت: دومین کمپ تیم‌های ملی وزنه‌برداری در تهران احداث می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سجاد انوشیروانی گفت: این کمپ با حمایت شهردار و اعضای شورای شهر تهران در زمینی به مساحت پنج هزار و ۵۰۰ متر مربع در محوطه مجموعه ورزشی آزادی احداث خواهد شد.

او با بیان اینکه برای احداث دومین کمپ تیم‌های ملی وزنه‌برداری کشورمان در مجموع ۲ هزار میلیارد ریال هزینه می‌شود، بیان کرد: ۲ سالن تمرین، یک سالن بدنسازی، استخر، فضای اداری، موزه فدراسیون، سه طبقه سویت، سالن غذاخوری و سایر نیاز‌های حرفه‌ای از بخش‌های مختلف دومین کمپ تیم‌های ملی وزنه‌برداری است.

انوشیروانی ادامه داد: امیدواریم این کمپ به روز و مدرن در کمترین زمان ممکن احداث و در اختیار ورزشکاران ملی پوش قرار بگیرد تا وزنه‌برداران بیش از پیش در میادین جهانی و بین‌المللی بدرخشند.

