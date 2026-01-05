باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ویژگی‌های طبیعت زیبای شهرستان پلدشت + فیلم

کارشناس و فعال محیط زیست در موردویژگی‌های طبیعت زیبای شهرستان پلدشت نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرهام دیباج، کارشناس و فعال محیط زیست با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص ویژگی‌های طبیعت زیبای شهرستان پلدشت توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

