باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پروژه جدید رویان برای حفظ باروری در بیماران سرطانی + فیلم

عضو هیات علمی رویان در خصوص حفظ باروری در بیماران سرطانی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروانه افشاریان، عضو هیات علمی رویان با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد حفظ باروری در بیماران سرطانی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
پروژه جدید رویان برای حفظ باروری در بیماران سرطانی + فیلم
young journalists club

برگزاری کارگاه یک روزه تازه‌های درمان ناباروری

جمع‌آوری نمونه‌های خون بند ناف مرکز رویان در همدان

پروژه جدید رویان برای حفظ باروری در بیماران سرطانی + فیلم
young journalists club

تنها مرجع تأمین خون سازمان انتقال خون است

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کشف اسلحه و مواد منفجره از متهمان اغتشاشات اخیر تهران + فیلم
۷۸۲

کشف اسلحه و مواد منفجره از متهمان اغتشاشات اخیر تهران + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
گسترش ویدیوهای جعلی در فضای مجازی + فیلم
۶۶۴

گسترش ویدیوهای جعلی در فضای مجازی + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
تلگرام و نقش آن در فراخوان‌های خیابانی + فیلم
۶۱۸

تلگرام و نقش آن در فراخوان‌های خیابانی + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
تعداد یوزهای ایرانی در طبیعت به ۲۷ قلاده رسید + فیلم
۵۳۷

تعداد یوزهای ایرانی در طبیعت به ۲۷ قلاده رسید + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
لزوم برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان فیلترشکن + فیلم
۴۷۱

لزوم برخورد با تولیدکنندگان و فروشندگان فیلترشکن + فیلم

۱۵ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.