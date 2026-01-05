معاون وزیر جهاد گفت: براساس آمار شیوع بیماری تب برفکی به ۹ هزار و ۸۰۰ راس دام خسارت وارد کرد که این امر‌منجر به تلف شدن ۹۳۰ راس دام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری امروز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص آخرین وضعیت خسارت تب برفکی به تولید دام و شیرخام تولیدی گفت: براساس آمار شیوع بیماری تب برفکی به ۹ هزار و ۸۰۰ راس دام خسارت وارد کرد که از این تعداد ۹۳۰ راس دام تلف و مابقی به کشتارگاه ارسال شدند، ضمن آنکه ۴۰ درصد این میزان که به کشتارگاه رفتند، شیری نبودند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ میلیون تن شیرخام تولید شد، افزود: با توجه به آنکه استان تهران بیشترین درگیری بیماری با تب برفکی را داشتند، حداکثر ۲ درصد  میزان تولید شیرخام تحت تاثیر قرار گرفت که براین اساس پیش بینی می شود امسال میزان تولید به این رقم برسد.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه برآورد خسارت نهایی به دامداران با صندوق بیمه در حال جمع آوری است، گفت: براساس آمار تولید ماهانه شیرخام کشور یک میلیون تن است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تب برفکی دام ، تلفات دام
خبرهای مرتبط
واکسیناسیون به موقع از بحران در حوزه دام سنگین جلوگیری کرد
۲ هزار و ۲۰۰ راس دام در اثر بیماری تب برفکی از بین رفت
پرداخت غرامت دامداران خسارت دیده در حال بررسی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عرضه نهاده‌های دامی به نرخ توافقی در بازارگاه از امروز
ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران ممنوع است
اسکله T جزیره خارگ توان صادرات ۶۷۵۰۰ بشکه نفت در ساعت را دارد+فیلم
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت پتروشیمی بیستون
صرافی XT؛ مقصدی نوظهور برای تریدر‌های فارسی‌زبان
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها
مدیریت اختلافات در سه گانه حقوقی، خانواده و قرارداد‌ها
ذات عملیات عمومی جزیره خارگ تمرکز شرکت‌های نفتی و صنایع بر تولید است
مشکلات معیشتی به تضعیف بدنه کارشناسی صنعت نفت منجر می‌شود
آخرین اخبار
ابطال غیرداوطلبانه بلیت‌های صادر شده مسافران ممنوع است
مدیریت اختلافات در سه گانه حقوقی، خانواده و قرارداد‌ها
صرافی XT؛ مقصدی نوظهور برای تریدر‌های فارسی‌زبان
راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت پتروشیمی بیستون
مدنی زاده: نظام ثبت سفارش کالا متحول می‌شود
طرح NGL خارگ باعث جلوگیری از هدررفت گازهای فلر و زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی است
مشکلات معیشتی به تضعیف بدنه کارشناسی صنعت نفت منجر می‌شود
اسکله T جزیره خارگ توان صادرات ۶۷۵۰۰ بشکه نفت در ساعت را دارد+فیلم
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها
ذات عملیات عمومی جزیره خارگ تمرکز شرکت‌های نفتی و صنایع بر تولید است
عرضه نهاده‌های دامی به نرخ توافقی در بازارگاه از امروز
تأمین مالی پروژه‌های مسکونی اولویت اصلی صندوق ملی مسکن
ماده ۵۰ شاه‌کلید تعهدات دولت در حوزه زمین است
آمادگی صنعت نساجی برای رقابت با تولیدکنندگان دنیا/ نساجی مدت هاست به زنجیره جهانی متصل شده است+ فیلم
سالانه بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۵ دی ماه
قاچاق سالانه ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار پوشاک در کشور
رکورد تولید روزانه ۷۲۵ میلیون متر مکعب گاز در پارس جنوبی شکسته شد
پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۵ درصد+ جزئیات
معطلی کالاها در گمرکات کشور مهم‌ترین چالش اصناف است+ فیلم
فرصت ۲۴ ساعته برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت
پیش بینی افزایش ۵ تا ۶ درصدی مسافران نوروزی+ فیلم
رشد بیش از ۱۰۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
۷۶ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد/ مصرف گاز دوباره رکورد زد
اولین محموله واردات خودرو شامل ۶ هزار دستگاه وارد بندر آپرین می‌شود+ فیلم
تحمیل اجباری کارخانه ها به بنکداران در کنار فروش روغن به فروش کیک یا تن ماهی
کاهش بیش از ۷ هزار مگاوات از اوج بار شبکه برق در تابستان امسال
قطار کامل به زودی راه اندازی می‌شود/ دروازه جدید صادرات به کشور افغانستان باز شد
کشف ۵۶۶ دستگاه استخراج رمزدارایی در شهرستان کهریزک
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴