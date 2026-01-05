باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری امروز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص آخرین وضعیت خسارت تب برفکی به تولید دام و شیرخام تولیدی گفت: براساس آمار شیوع بیماری تب برفکی به ۹ هزار و ۸۰۰ راس دام خسارت وارد کرد که از این تعداد ۹۳۰ راس دام تلف و مابقی به کشتارگاه ارسال شدند، ضمن آنکه ۴۰ درصد این میزان که به کشتارگاه رفتند، شیری نبودند.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۲ میلیون تن شیرخام تولید شد، افزود: با توجه به آنکه استان تهران بیشترین درگیری بیماری با تب برفکی را داشتند، حداکثر ۲ درصد میزان تولید شیرخام تحت تاثیر قرار گرفت که براین اساس پیش بینی می شود امسال میزان تولید به این رقم برسد.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه برآورد خسارت نهایی به دامداران با صندوق بیمه در حال جمع آوری است، گفت: براساس آمار تولید ماهانه شیرخام کشور یک میلیون تن است.