دستگیری پدر و پسر قاتل در الیگودرز؛ کشف سلاح جنگی

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز اعلام کرد: در پی کشف جسد یک جوان مقتول در یکی از خیابان‌های شهر حوالی ساعت ۲ بامداد، کارآگاهان پلیس آگاهی در عملیاتی ضربتی کمتر از دو ساعت، دو قاتل (پدر و پسر) را شناسایی و دستگیر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پلیس لرستان ؛  سرهنگ علی اسدالهی اظهار داشت: بلافاصله پس از اعلام کشف جسد، مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی در محل حاضر شدند که بررسی‌ها نشان داد جوانی با آثار ضربه و خونریزی از ناحیه سر به قتل رسیده است.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت دو مظنون اصلی شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، هر دو متهم در مخفیگاهشان دستگیر شدند. در این عملیات یک قبضه سلاح جنگی کلاش و مقدار ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات مالی عنوان کردند. پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

 

۱۲:۳۸ ۱۵ دی ۱۴۰۴
دمتون گرم ، فرصت سواستفاده ضد انقلاب را از بین بردید .
