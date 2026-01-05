پلیس تهران بزرگ از دستگیری عامل موساد در جمع اغتشاشاگران پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  پلیس تهران بزرگ از دستگیری یک عامل موساد در میان اغتشاشگران خبر داد و این متهم دستگیرشده با ادعای ارتباط با یک سازمان مستقر در آلمان گفت که فعالیت خود را از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام و با شناسایی افرادی که پست‌های خاصی را لایک می‌کردند آغاز کرده است.

به گفته وی، در این ارتباط‌ها به او القا شده که تحت حمایت کامل قرار دارد و در ازای انجام برخی اقدامات، راهنمایی و آموزش کامل دریافت می‌کند.

وی مدعی شد در مراحل اولیه، آموزش‌های صفر تا صد استفاده از تلفن همراه و نحوه ارتباط‌گیری به او داده شده و حتی در روز‌های نخست، مأموریت‌هایی برای حضور در اماکن شلوغ و جمع‌آوری اطلاعات به وی محول شده است.

این متهم همچنین ادعا کرد که از طریق تلفن همراه، توانایی دریافت سیگنال‌ها و شناسایی شماره‌های اطراف خود را پیدا کرده و مأمور بوده با افراد مشخصی ارتباط برقرار کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: موساد ، اغتشاشگر
خبرهای مرتبط
شناسایی مخفیگاه تعدادی از اغتشاشگران تهران + فیلم
دستگیری جوان فریب خورده در شهرستان ملارد + فیلم
دستگیری مخل نظم عمومی به ضرب گلوله پلیس
شناسایی ۴۰ متهم انتشار اخبار جعلی اغتشاشات اخیر در فضای مجازی
زندان، پایان شرط‌بندی عجیب در پانتومیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۵:۱۸ ۱۵ دی ۱۴۰۴
هر چه زودتر اعدامش کنید .....
۵
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۳۷ ۱۵ دی ۱۴۰۴
به شدت باید با این وطن فروش برخورد کرد اینها نمیفهمند اگ کشور به هم بریزد کشور ازسوریه بدتر خواهد شد ودیگر هیچکس امنیت ندارد وکشور تجزیه خواهدشد
۷
۵۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۴ ۱۵ دی ۱۴۰۴
اجازه تجزیه نمی‌دهیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۱۵ دی ۱۴۰۴
ای آنکه وطن به بیگانه بفروختی !!!
شکی نیست که قبل از فروش وطن ، ناموس خود بفروختی ...
هیچ حیوانی به حیوانی نمی‌دارد روا چنین نامردان و نامردمان را
و حکم وطن فروش ، منع استفاده از اکسیژن است.
۱۰
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۵ دی ۱۴۰۴
معاوضه زندانی نداشته باشید. حتماً تیربارانش کنید
۱۲
۴۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۵ دی ۱۴۰۴
فقط یک نفر بیش از یک نفر بوده اصلی ها را باید گرفت
۱۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۵ دی ۱۴۰۴
اشد مجازات برای هر جاسوس
۱۶
۷۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۱۵ دی ۱۴۰۴
اعدام اعدام اعدام کنید رهاشون نکنید هرگز هرگز هرگز
۲۱
۷۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۱۵ دی ۱۴۰۴
این جاسوس ها از سربازان اسرائیل بی شرف ترند آنها را دیگر هرگز اجازه ندهید به جامعه برگردند ، اعدام اعدام اعدام
۳۷
۱۱۰
پاسخ دادن
مدارس تهران سه‌شنبه و چهارشنبه مجازی شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان
قیومی: مادران امکان دریافت همزمان دو بسته حمایتی دولت را دارند
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
نجات ۲۶ مادر باردار و نوزاد از سوانح جوی
ارسال پیامک «کالابرگ» / امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد
بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند
آخرین اخبار
سرانه یارانه برای سالمندان مجهول الهویه ۱۲۰ میلیون ریال است
اطفای حریق در پمپ بنزین شهر ری/ آتش‌سوزی عمدی نبود
آتش‌سوزی کارخانه لبنیات آمل مهار شد
شارژ خودکار اعتبار کالابرگ برای کارمندان و بازنشستگان
قیومی: مادران امکان دریافت همزمان دو بسته حمایتی دولت را دارند
ارسال پیامک «کالابرگ» / امکان خرید ماهانه یک‌میلیون تومان از کالابرگ به ازای هر فرد
اجرای طرح زوج و فرد طی ۷۲ ساعت آتی در پایتخت از درب منازل
مدارس تهران سه‌شنبه و چهارشنبه مجازی شد
نجات ۲۶ مادر باردار و نوزاد از سوانح جوی
بیمه‌شدگان حساب بانکی و شماره تلفن همراه خود را به‌روزرسانی کنند
شناسایی مخفیگاه تعدادی از اغتشاشگران تهران + فیلم
اعتکاف؛ تمرین بندگی و حرکت در مسیر خدا»
امدادرسانی هلال احمر به بیش از ۱۳۰۰ نفر در ۲۴۳ حادثه
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران: بازار باید در اختیار بازاریان باشد
مراکز «امید و زندگی» برای تحول در درمان معتادان راه‌اندازی می‌شود
زن معتاد، کلید‌ معمای جنایت بامدادی
شناسایی بیش از ۲ هزار شهید غریب‌اسارت/ هفته ملی بزرگداشت شهدای غریب اسارت برگزار می‌شود
ظرفیت تردد مترو با خطوط جدید به ۶۰ درصد سفر‌های شهری می‌رسد
حرف معترضین را می‌شنویم اما با اغتشاشگران مماشات نمی‌کنیم
دادستان کل کشور: امنیت مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است
طرح‌های تحولی ستاد مبارزه با موادمخدر آماده اجرا شد
۲.۵ میلیون خانوار در کشور تحت پوشش خدمات حمایتی
دستگیری جوان فریب خورده در شهرستان ملارد + فیلم
۲ بزرگراهی که بیشترین تصادفات فوتی را در تهران دارند
مخالفت‌ها با تراموا سیاسی است
ثبت ۱.۶ میلیون تخلف شبانه در پایتخت
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری سایبری همزمان با واریز کالابرگ ۴ میلیونی
کلاهبرداری ۵۵۰ میلیاردی با پیش‌فروش خانه
انسداد مقطعی آزادراه تهران–کرج به‌دلیل نصب پل عابر پیاده
افزایش قیمت لبنیات تخلف است