پلیس تهران بزرگ از دستگیری عامل موساد در جمع اغتشاشاگران پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- پلیس تهران بزرگ از دستگیری یک عامل موساد در میان اغتشاشگران خبر داد و این متهم دستگیرشده با ادعای ارتباط با یک سازمان مستقر در آلمان گفت که فعالیت خود را از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام و با شناسایی افرادی که پست‌های خاصی را لایک می‌کردند آغاز کرده است.

به گفته وی، در این ارتباط‌ها به او القا شده که تحت حمایت کامل قرار دارد و در ازای انجام برخی اقدامات، راهنمایی و آموزش کامل دریافت می‌کند.

وی مدعی شد در مراحل اولیه، آموزش‌های صفر تا صد استفاده از تلفن همراه و نحوه ارتباط‌گیری به او داده شده و حتی در روز‌های نخست، مأموریت‌هایی برای حضور در اماکن شلوغ و جمع‌آوری اطلاعات به وی محول شده است.

این متهم همچنین ادعا کرد که از طریق تلفن همراه، توانایی دریافت سیگنال‌ها و شناسایی شماره‌های اطراف خود را پیدا کرده و مأمور بوده با افراد مشخصی ارتباط برقرار کند.