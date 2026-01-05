رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از احداث و تکمیل ۶۰۴ واحد خوابگاه برای دانشجویان متأهل در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد حسنزاده از امضای توافقنامه بین این دانشگاه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای همکاری و مشارکت در احداث و تکمیل خوابگاههای موردنیاز دانشجویان متأهل دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد ۶۰۴ واحد خبر داد و گفت: این توافق نامه در راستای انجام تکالیف ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت احداث، تکمیل و تجهیز خوابگاههای دانشجویان متأهل دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی با معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به امضا رسید.
او افزود: این توافقنامه برای همکاری و مشارکت در احداث و تکمیل خوابگاههای موردنیاز دانشجویان متأهل دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد ۶۰۴ واحد با سطح زیربنای هر واحد ۴۵ مترمربع و مساحت کل ۲۷ هزار و ۱۸۰ مترمربع امضا شده است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به تعهدات وزارت علوم در این توافقنامه گفت: کمک اعتباری به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد موردنیاز پروژه از محل اعتبارات متمرکز و در اختیار طرح تملک داراییهای سرمایهای، مساعدت جهت اخذ تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن برای کمک به احداث و تکمیل خوابگاه متأهلین، پیشنهاد اعتبارات عمرانی موردنیاز احداث و تجهیز خوابگاههای متأهلی برای درج در لایحه قانون بودجه کل کشور، پیگیری و مساعدت برای تأمین بخشی از اعتبار پروژه از محل اعتبارات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از جمله تعهدات وزارت علوم در این توافقنامه است.
حسنزاده ادامه داد: تأمین اعتبار موردنیاز پروژه از محل درآمد اختصاصی به میزان حداقل ۱۰ درصد با اخذ مجوز لازم از هیئتامنا دانشگاه، تأمین اعتبار از محل جابهجایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دانشگاه به میزان ۱۰ درصد به استناد تکلیف مندرج در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیگیری و دریافت تسهیلات کمبهره و جلب مشارکت خیرین، پیگیری و اقدام از طریق کمیسیون مولدسازی استان برای دریافت مجوز فروش ساختمانهای مازاد دانشگاه است.
او بیان کرد: احداث و تجهیز خوابگاه متأهلی بهصورت مشارکت با خیرین و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیتهای حاصل از ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و استفاده از نقشههای تیپ تهیه شده توسط اداره کل نظارت بر طرحهای عمرانی وزارت علوم از جمله تعهدات دانشگاه محقق اردبیلی در این توافقنامه است.
منبع: دانشگاه محقق